Eurovolley maschile, la Rana Verona è d'oro e d'argento con Mozic e Mosca

Sul podio della trentatreesima edizione dei campionati europei sono saliti due giocatori di Rana Verona. Sul secondo gradino si è piazzato Leandro Mosca, che con l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento. Rok Mozic, invece, si è messo al collo quella di bronzo con la sua Slovenia, capace di battere la Francia nella finale per il 3° Posto. Un orgoglio per tutto il Club scaligero.



Per quanto riguarda l'Italia in un PalaLottomatica vestito a festa, i ragazzi di De Giorgi non riescono a difendere il titolo vinto due anni fa, ma mettono in bacheca un argento di grande prestigio. L’atto conclusivo della rassegna continentale inizia con la Polonia in grande spolvero, che sblocca la sfida nonostante la ripresa degli azzurri nel finale di parziale. Al rientro sul taraflex romano, l’Italia reagisce ma gli avversari portano il punteggio sul 2 a 0. Nel terzo set è una battaglia punto a punto, che si conclude con il successo dei polacchi di Grbic. Mosca ha chiuso il torneo con uno score personale di 15 punti, di cui 12 in attacco, 2 a muro e 1 dai nove metri.



Per la Slovenia con il brivido, la squadra guidata da Coach Cretu si fregia del riconoscimento di terza miglior squadra della competizione, battendo la Francia nella finale per il bronzo. Trascinata da un grande Rok Mozic, autore di 26 punti complessivi con 1 muro e 2 ace, la Slovenia va avanti di due parziali nel punteggio, prima di essere ripresa dagli avversari. Al tie-break, però, gli sloveni dimostrano maggiore compattezza e centrano la vittoria che vale il terzo posto. Lo schiacciatore classe 2002 è stato uno dei protagonisti della propria nazionale, terminando l’avventura europea con un bottino di 152 punti. Per lui anche 13 muri vincenti e 7 ace.