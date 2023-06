Superlega, la Rana Verona prende forma. Stoytchev: "Stiamo allestendo un gruppo con grande potenziale"

Dzavoronok, Zingel, Jovovic, Truhtchev, Esmaeilnezhad. Una Rana Verona che sta prendendo forma quella del tecnico Stoytchev. "Vogliamo allestire una squadra fisica e aggressiva con un grande potenziale. La campagna acquisti è bilanciata e pienamente in linea con quello che puntiamo a diventare. Per noi, - ha detto l'allenatore - l’aspetto umano dei giocatori è un elemento fondamentale su cui costruire il nostro progetto. Prima di tutto cerchiamo le persone giuste che si inseriscano al meglio con noi".



Il coach è soddisfatto? "In generale non sono mai soddisfatto ma credo che nessun allenatore lo sia mai, perché si può fare sempre di più. Per le possibilità che abbiamo in questo momento stiamo facendo del nostro meglio e lavorando tutti i giorni per completare il roster che vogliamo. Abbiamo intenzione di continuare a migliorarci e di raggiungere obiettivi sempre più alti. Tutti quelli che accetteranno la nostra sfida dovranno rifiutarsi di lasciare cadere ogni singolo pallone".