Superlega, il pre campionato della Rana Verona inizia il 5 ottobre

Prosegue il cammino di avvicinamento alla stagione 2023/2024 di SuperLega Credem Banca per Rana Verona, con il primo appuntamento ufficiale previsto nel weekend del 21/22 ottobre. La preparazione al palazzetto prosegue spedita per la squadra di coach Stoytchev, che è attesa da un fitto programma di impegni precampionato.

Si parte il 5 ottobre con il test casalingo contro Cuneo Volley, formazione che milita in Serie A2. Spirito e compagni, poi, scenderanno in campo nella Jesi Volley Cup, che si svolgerà nel comune marchigiano il 14 e il 15 ottobre, dove saranno protagonisti anche Club Olympiakos Piraeus, campione di Grecia, Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano. Gli abbinamenti delle due semifinali saranno annunciati il prossimo 2 ottobre in occasione della conferenza stampa di presentazione. Il 18 ottobre, poi, arriverà al Pala AGSM AIM l’Itas Trentino per l’ultimo match della preseason.

"La squadra ha iniziato a lavorare al palazzetto – racconta Adi Lami, team manager di Rana Verona – dopo il pre-ritiro in Bulgaria, per noi sempre una tappa fondamentale per ripartire al meglio dopo il periodo di pausa estivo. A Varna l’attività è andata molto bene e nella stessa direzione sta proseguendo quella in palestra e sul campo a Verona. Ovviamente non siamo ancora a pieno regime visti gli impegni europei con le Nazionali di alcuni nostri giocatori, che hanno compiuto un ottimo cammino, in particolare Mosca e Mozic, arrivati fino alla fase finale del torneo. I carichi di lavoro sono intensi, ma necessari per mettere benzina nelle gambe degli atleti. Infatti, possiamo contare su buona parte del gruppo, tra cui molti dei nuovi innesti, che stanno imparando a conoscere il nostro ambiente e il modo di lavorare che abbiamo qui. A breve affronteremo una serie di partite precampionato importanti. Il 5 ottobre ospiteremo Cuneo, mentre il 14 e il 15 ottobre parteciperemo alla Jesi Volley Cup assieme ad avversari di prestigio come Civitanova, Milano e Olympiakos, Campione di Grecia. Nelle Marche giocheremo due gare in un weekend, quindi si preannunciano due test interessanti. Infine, a pochi giorni dall’esordio in campionato, il 18 ottobre ci sarà la sfida contro Trento, il derby dell’Adige, un altro appuntamento di alto livello".