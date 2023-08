Eurovolley maschile, quattro atleti della Rana Verona protagonisti

Un po' di Rana Verona agli Europei maschili di volley che prenderanno il via oggi, lunedì 28 agosto. Tra le fila dell'Italia sarà presente Leandro Mosca, reduce da un'intera estate in maglia azzurra tra Vnl e tornei amichevoli. Con la Slovenia, poi, scenderà in campo Rok Mozic, mentre Aleks Grozdanov difenderà i colori della sua Bulgaria e Donovan Dzavoronok quelli della Repubblica Ceca.

Il trofeo sarà assegnato il prossimo 16 settembre e sono 24 le squadre a contenderselo. Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Israele ospiteranno le gare in arrivo: in Italia si giocheranno la Pool A, quattro gare degli ottavi di finale, due dei quarti, semifinali e finali. In Bulgaria invece sarà di scena la Pool B e le restanti gare della fase ad eliminazione diretta; Pool C in Macedonia del Nord, Pool D in Israele. In arrivo una ricca copertura televisiva con la Rai (Rai 2 e Rai Sport) e Sky (Sky Sport Summer, Sky Sport Arena) che trasmetteranno tutti i match degli azzurri.

Questo il calendario azzurro per la pool A: dopo l'esordio a Bologna due gare a Perugia con Estonia il 31 agosto e Serbia il primo settembre; poi trasferimento ad Ancona per le sfide con Svizzera il 4 e Germania il 6.

La Slovenia farà il suo esordio contro l'Ucraina il 30 agosto alle 16.30, alla stessa ora giochera con la FInlandia il primo settembre e con la Spagna il 2. Alle 19.30 invece del 4 sfida con Croazia, stessa ora ma il 5 sfida con Bulgaria (i due atleti veronesi saranno avversari).

Proprio la Bulgaria prima di incontrare la Slovenia giocherà (sempre alle 19.30), il 29 contro la Spagna, il 31 contro la Finlandia, il 2 settembre contro l'Ucraina e il 3 contro la Croazia.

Questo il calendario della Repubblica Ceca: alle 20 partita con la Polonia, alle 17 del primo settembre contro la Danimarca e alle 17 del 2 contro l'Olanda. Partita poi con Montenegro il 4 alle 20 e stessa ora il 6 contro la Macedonia Del Nord.