Superlega, il pronostico della carta si fa realtà: Verona lotta ma cede a Trento ed è fuori dalla Coppa Italia

Niente impresa e il pronostico della carta si fa realtà. Nei quarti di Coppa Italia che hanno messo in palio un posto alla final four di Bologna del 27 e 28 gennaio, la Rana Verona cede alla potenza della capolista Trento per 3-0. Il primo punto è a favore dei padroni di casa grazie a una difesa di Rychlcki sulla diagonale stretta di Amin, seguita da due muri di Kozamernik (3-0). La serie al servizio di Sbertoli viene interrotta dal mani-out di Mozic (5-1). L’ace di Kozamernik incrementa il vantaggio per Trento (9-2), che Mosca prova a ridurre con un gran primo tempo. Zingel cerca di scuotere i suoi con il muro stampato a Lavia (14-7). La truppa locale allunga ancora, gli ospiti chiudono un lungo scambio, ma Lavia infila due ace di fila che ristabiliscono le distanze. Mosca ferma Rychlicki sottorete, con Dzavoronok bravo a mettere a terra due palloni sporchi (23-12). Alla fine, è Michieletto a mettere il sigillo sul parziale con una pipe che non lascia scampo alla retroguardia veronese (25-14).

Al rientro in campo, Verona tenta di contrastare i colpi della capolista, che però con il muro di Kozamernik prova la fuga (6-1). Zingel sfrutta al meglio il suggerimento di Spirito, ma la squadra di Soli mantiene un discreto vantaggio (11-5). Dzavoronok incrocia bene da posto quattro, con Keita e Mozic che piegano le mani del muro avversario: break per gli scaligeri (13-9). Nonostante Trento resti sopra nel punteggio, la gara è più equilibrata e Mozic suona la carica dai nove metri (16-13). Dzavoronok tiene i suoi in corsa, con la complicità di Zingel, a muro, e Spirito, in battuta (18-17). Verona è viva, ma assistito dalla buona sorte Lavia consegna un nuovo +3, subito ridotto dall’attacco di Keita (20-18). Michieletto piazza la sfera nei tre metri, chiudendo poi il set con un altro colpo (25-18).

In avvio di terza frazione, Keita spinge i suoi alla reazione, che arriva anche grazie al muro timbrato da Mosca. E Verona va sopra per la prima volta nella gara (2-3). Le due squadre danno vita a un grande batti e ribatti, che si aggiudicano i padroni di casa. Mozic prima, Dzavoronok poi usano l’astuzia e permettono agli scaligeri di mantenere una lunghezza di vantaggio (6-7). Keita sfodera la sua potenza da posto due, seguito a ruota da Dzavoronok, che firma il +2 (8-10). La buona serie di Kozamernik in battuta porta al sorpasso (11-10), ma Verona riacciuffa subito il pari. La pipe di Mozic e il tocco di seconda intenzione di Spirito mantengono l’equilibrio, poi Rychlicki manda i suoi sul 17-15. Nuova parità con l’ace di Dzavoronok, ma Michieletto è nuovamente decisivo da seconda linea (21-19). Un primo tempo e un muro vincenti di Mosca ridanno speranza agli scaligeri. Infine, l’errore al servizio di Dzavoronok chiude l’incontro (25-23).

Itas Trentino – Rana Verona 3–0 (25-14; 25-19; 25-23)

Itas Trentino: Sbertoli 1, Rychlicki 10, Michieletto 16, Lavia 14, Podrascanin 6, Kozamernik 8, Laurenzano (L), Acquarone, Nelli, Cavuto, Magalini, D’Heer, Berger, Pace (L). All. Soli

Rana Verona: Spirito 2, Amin 5, Mozic 5, Dzavoronok 10, Mosca 7, Zingel 6, D’Amico (L), Jovovic, Keita 8, Sani, Cortesia, Grozdanov, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stoytchev