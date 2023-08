Volley nazionale, settimo posto ai mondiali. U19 per Bonisoli

Si chiude con il settimo posto l'avventura di Pietro Bonisoli della Rana Verona ai campionati mondiali U19 di San Juan, in Argentina. L'Italia guidata da Michele Zanin è arrivata fino ai quarti di finale, dove è stata eliminata dalla Corea del Sud, prima di avere la meglio sull'Egitto nella finalina per il 7°/8°.



Durante la fase a gironi, la compagine azzurra ha compiuto un percorso netto, terminando al comando della Poule D grazie alle vittorie ottenute contro Cile, Messico, Belgio e Brasile. Approdata alla seconda parte della competizione, l'Italia ha superato l'ostacolo Giappone con un altro risultato pieno (3-0), centrando così la qualificazione ai quarti. Nella sfida alla Corea del Sud, Bonisoli e compagni hanno dato battaglia, andando ai vantaggi in due set, ma gli avversari hanno avuto la meglio e costretto gli azzurrini a competere per un piazzamento tra il 5° e l'8° posto. Battuta dal Belgio, la squadra di Coach Zanin ha concluso il suo cammino imponendosi sull'Egitto e aggiudicandosi il settimo posto.



Il numero 15 scaligero, convocato nel ruolo di posto quattro per la rassegna iridata di categoria, ha fornito il proprio apporto nel corso del torneo, soprattutto in fase di difesa e ricezione. Nell'ultimo impegno, invece, il classe 2005 è stato schierato come libero contro la formazione egiziana.