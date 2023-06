Il promettente settore giovanile dell’Arena Volley Team: focus sull’Under 16

Finisce con la conquista del settimo posto assoluto in Italia il campionato dell’Under 16 femminile dell’Arena Volley Team. 28 erano le squadre arrivate alle finali nazionali e le gialloblu, qualificate come seconde del Veneto, hanno dovuto superare tutte le fasi di questo campionato giovanile nazionale conquistandosi, gara dopo gara il diritto di stare fra le migliori d’Italia.

Tante le gare da disputare e tanta la fatica da vincere giorno dopo giorno, eppure il percorso è stato proprio per questo ancora più avvincente, ha creato ancora più gruppo, ha dato consapevolezza a tutte del loro valore. È stata dunque una crescita continua. Cosa sarebbe successo, poi, se nel quarto di finale contro il Vero Volley, che ha concluso al terzo posto assoluto, fosse entrata una battuta in più? Forse la squadra sarebbe arrivata ancora più in alto? Forse sì, ma lo sport è questo: piccoli dettagli fanno la differenza ed il settimo posto italiano non è solo un risultato buono, è eccezionale.

Un gruppo di ragazze eccezionali che hanno fatto innamorare, uno staff tecnico che ha fatto crescere tutte queste ragazze in maniera davvero impressionante. E poi una società, l’Arena Volley Team che ha dimostrato nei fatti e non a parole di credere davvero nel giovanile e di saperci fare. Questa stagione si sta chiudendo e c’è un velo di tristezza, ma anche la consapevolezza di aver raggiunto risultati prestigiosi, da confermare nei prossimi mesi.