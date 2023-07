Prima grande novità per l’Arena Volley Team 2023-2024: a Castel d’Azzano arriva Clarissa Covino

La prima novità per l’Arena Volley Team di mister Marcello Bertolini in serie B1 è l’arrivo dell’opposto Clarissa Covino, giocatrice toscana, classe 2001, per 182 cm, non proprio una giramondo, ma almeno una gira – Italia! Clarissa ha iniziato a giocare a Pontedera (Pi), luogo di nascita, dove ha giocato dai 6 ai 14 anni, da qui il trasferimento per due stagioni a Ponte mediceo volley (Fi) per l’under 18 con cui è approdata entrambi gli anni alle finali nazionali giocando anche in Serie B2. Altro spostamento l’anno successivo all’Argentario volley di Trento, partecipando ancora alle fasi nazionali under 18 e giocando in B1.

L’anno successivo, finito il periodo del giovanile, il trasferimento ad Anthea (Vi), sempre in serie B1 poi l’approdo alla serie A2 a Montecchio (Vi). Quest’anno ancora serie A2 a San Giovanni Malignano (Rn), con cui è arrivata alla gara tre di semifinale play off promozione. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Sono già stata varie volte a vedere Verona, avendo giocato a Montecchio, ed è una città bellissima per cui sono felice di arrivare in Arena Volley Team. I miei punti di forza? sicuramente battuta ed attacco, mentre la difesa è ancora da migliorare!”.