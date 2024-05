Il volley veronese in trionfo: che vittoria nel Trofeo dei Territori!

Si è concluso il lungo weekend dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Veneto. Quest’anno a ospitare l’evento dal 3 al 5 maggio è stata la provincia di Treviso. I Comuni coinvolti infatti sono stati quelli di Altivole, Loria (Bessica e Castion), Montebelluna, Pieve del Grappa (Crespano e Paderno), Possagno e San Zenone degli Ezzelini. Hanno partecipato tutte e sei le rappresentative dei sei Comitati Territoriali del Veneto e il CT FIPAV Trento. Al PalaMazzalovo di Montebelluna è andata in scena la finale femminile: l’atmosfera magica del Trofeo ha caratterizzato ogni fase di gioco, con gli spalti gremiti in ogni ordine di posto vista la posta in palio così alta.

La compagine veronese ha avuto la meglio su quella padovana. Con questo successo Verona è tornata a vincere due anni dopo la prima storica volta del 2022 salendo a quota 2 successi nell’albo d’oro insieme a Vicenza e Treviso-Belluno. Il premio di miglior giocatrice è andato al capitano di Verona Asia Tiso, che in finale ha messo a segno 15 punti risultando determinante nella vittoria della sua squadra. Una ciliegina sulla torta che ha reso queste giornate ancora più speciali.