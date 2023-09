L’Orotig Peschiera non teme la B1: alla scoperta del roster 2023-2024

Dove il lago si fa fiume: l’allusione di Dante Alighieri alla città di Peschiera del Garda calza a pennello anche per descrivere la formazione di volley femminile che prenderà parte tra un mese al campionato di B1. Proprio come un fiume vigoroso, la squadra veronese ha travolto gli avversari nell’ultima stagione, conquistando una promozione nella terza categoria nazionale che era sfuggita per un soffio dodici mesi prima. Nell’ultimo lustro questa squadra ha ottenuto due scalate del genere, dunque è abituata a stupire in senso positivo e di sicuro vorrà farlo anche a partire dal prossimo 7 ottobre. L’Orotig Peschiera è impegnata nella fase di preparazione e in questa calda estate che volge lentamente al termine il mercato è stato in fermento come non mai.

D’altronde, a giugno il presidente Pietro Sommavilla era stato molto chiaro: “Abbiamo ritenuto prioritario aggiungere un tassello societario prima di verificare le opportunità di mercato che saranno valutate insieme al nuovo ds Michelini”. Dalle parole si è poi passati ai fatti, con settimane a dir poco scoppiettanti per quel che riguarda i movimenti in entrata e in uscita. Non si poteva non ripartire da una guida tecnica affidabile e che conosce a fondo l’ambiente: coach Lorenzo Mori allenerà per il settimo anno consecutivo l’Orotig, di certo una responsabilità non indifferente perché si sta parlando del primo campionato di B1 in assoluto per le Bulls. Sono diverse le conferme su cui dovrà fare affidamento, a partire dall’alzatrice Sara Moschini, vero e proprio punto di riferimento che sa dare sicurezza al gruppo, e passando per il libero Giulia Galati, l’opposto Benedetta Bellè, la centrale Martina Scupola, la schiacciatrice Silvia Tolto (tra le rivelazioni della scorsa stagione) e l’opposto Giulia Franchini.

Per quel che riguarda le new entry relative alla formazione di Peschiera del Garda, l’elenco è davvero lungo. Si può cominciare da Chiara Poggi, protagonista lo scorso anno con la maglia di Porto Mantovano, una palleggiatrice che ha già avuto modo di apprezzare il bel clima che si respira nell’ambiente Orotig. La schiacciatrice Giorgia Roncati proviene dalla stessa compagine e ha bruciato decisamente le tappe nella sua carriera (esordio in B2 a 17 anni). La centrale Annapola Ghirardelli, poi, è stata una delle grandi protagoniste del team mantovano, rivestendo anche il ruolo di capitano. Anna Riccato, classe 2004, è un’altra centrale che può vantare la conquista del Trofeo delle Regioni, mentre il libero Veronica Di Nucci rappresenta uno dei volti principali della Pallavolo Volta Mantovana (16 anni, dal minivolley alla promozione in A2).

Il roster 2023-2024 è stato poi completato da altre due schiacciatrici, vale a dire Alice Gasperini, fresca di promozione in A2 con l’Alta Fratte, e Giulia Baldizzone che è reduce dal suo primo campionato in B1 (in quel di Garlasco). Fra poche settimane sarà soltanto il campo a parlare, con la prima giornata del girone B che coinciderà anche con il debutto casalingo dell’Orotig Peschiera, nello specifico contro il Volley Clodia.