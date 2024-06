Orgoglio veronese: la 18enne Emma Magnabosco vuole incantare anche con la maglia della Nazionale

Il 26 maggio del 2006 giocava una delle sue primissime partite in Nazionale quello che attualmente può essere considerato il libero più forte del mondo, Monica De Gennaro. È dunque un giorno significativo per il volley femminile nostrano e potrà diventarlo ancora di più in futuro se si pensa che è anche la data di nascita di un’alzatrice dal futuro più che roseo, vero e proprio orgoglio veronese. Emma Magnabosco, fresca 18enne e con una recentissima esperienza in Serie A2 (dunque una categoria impegnativa e importante), sta costruendo una carriera di tutto rispetto, impreziosita in questi giorni dalla convocazione da parte della Nazionale Under 20.

Ha preso infatti il via un nuovo collegiale delle Azzurrine: su segnalazione del Direttore Tecnico delle attività giovanili Gaetano Gagliardini, le 18 atlete (tra cui appunto Emma) che lavoreranno fino al 1° luglio presso il Centro Pavesi di Milano. La squadra sarà impegnata nei Campionati Europei di categoria in programma dal 5 al 17 agosto in Irlanda e Bulgaria. Per Emma Magnabosco è il premio per una crescita costante, culminata nelle 22 presenze nel corso dell’ultimo campionato di A2 con la maglia dell’Alta Fratte Padova.

Prima di questa esperienza, la 18enne veronese era stata protagonista con la VAP Piacenza, tappa preceduta da diversi anni trascorsi a due passi da casa, nello specifico nell’Arena Volley Team di Castel d’Azzano. A Piacenza ha avuto modo di mettersi in mostra in più di una occasione con le Nazionali giovanili, senza dimenticare il 2022, anno d’oro che l’ha vista ricevere il premio come miglior regista delle finali regionali emiliane di Punta Marina. Nel campionato 2023-2024 è stata più giovane alzatrice di tutta l’A2 e ora che ha “assaporato” la categoria, avrà l’opportunità di farsi trovare pronta per altre ambiziose platee.