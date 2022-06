Isuzu Cerea al lavoro per preparare un'ambiziosa stagione 2022-2023

Mentre sono in corso le ultimissime attività di questa stagione sportiva, la Pallavolo Cerea ha annunciato di essere già da tempo al lavoro per partire con la prossima, la 2022-2023. Cosa bolle in pentola? Basterà aspettare poco tempo? Domani sera, martedì 14 giugno 2022, verrà infatti presentato il progetto Spacer Volley per la prossima annata. La curiosità è altissima e c’è voglia di ripartire con il solito entusiasmo. All’incontro sono attese tutte le atlete di Cerea e anche le ragazze che volessero mettersi in gioco e cimentarsi nel consorzio veronese. Di sicuro non mancheranno riferimenti alla prima squadra che quest’anno ha disputato il campionato di Serie B1 non riuscendo purtroppo a mantenere la categoria. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 20:45, presso la palestra di San Vito a Cerea.