L'alzatrice Giulia Gainelli completa il roster dell'Arena Volley Team

A completare il roster della serie B1 dell’Arena Volley Team arriva l'alzatrice Giulia Gainelli che era stata per due anni nelle giovanili della formazione veronese: ”Ho giocato in Arena per due anni nelle giovanili fino all'under16 con il rammarico, specie nel primo anno - ha commentato - di non essere riuscite a centrare le finali nazionali, poi sono stata a giocare due anni fuori Verona, il primo anno ad Orago, il secondo al volley Accademy Piacenza. Due anni fuori casa che mi hanno aiutata anche a crescere. Torno sicuramente diversa, maturata. Tornare in Arena Volley per me significa anche ritornare a casa e completare qui gli studi. La squadra è sicuramente di ottimo livello, ritrovo tanti volti amici, come ad esempio Giorgia Erigozzi mia grande amica. Sono certa che le compagne di maggiore esperienza in categoria mi aiuteranno ad inserirmi e a migliorare ancora. I risultati ottenuti dalla B1 negli ultimi due anni saranno un ulteriore stimolo a fare bene".