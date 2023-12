Giornata indimenticabile per Nicole Modesti: la pallavolista di Stallavena sempre più protagonista in A2

Il primo anno in Serie A non si scorda mai, ma anche il secondo non scherza. Lo sa bene Nicole Modesti, pallavolista originaria di Stallavena (frazione di Grezzana), che non è nuova all’A2 ma che vuole dimostrare tutto il proprio valore con la maglia della Chromavis Offanengo, la sua attuale squadra. Ne è una chiara testimonianza il match disputato ieri contro la CBL Costa Volpino. Si trattava di una sfida salvezza fondamentale e l’ha vinto proprio il club della giovane giocatrice veronese. Non solo, Modesti è stata anche eletta MVP grazie ai 15 punti messi a referto, un bottino che non è così semplice associare a una centrale.

Classe 2004 (compirà 20 anni il prossimo 16 marzo), si è messa in mostra lo scorso anno con il Club Italia, la formazione federale che annovera i migliori talenti in erba del volley femminile nostrano. Il suo marchio di fabbrica continua ad essere l’ace e basta analizzare le statistiche dei campionati finora affrontati per rendersene conto. Con le Azzurrine ha messo a segno 30 battute vincenti nella stagione 2022-2023, un totale di tutto rispetto che le ha permesso di chiudere al nono posto tra le migliori atlete della Serie A2 per quel che riguarda il servizio.

Anche nella stagione in corso non si sta smentendo da questo punto di vista: finora gli ace messi a segno sono 13 (ottavo posto assoluto), dunque le premesse per fare ancora meglio rispetto a un anno fa ci sono tutte. D’altronde, Nicole è cresciuta a Stallavena, nota anche e soprattutto per le industrie di marmo, lo stesso materiale di cui sembrano fatti i palloni che trasforma in punti. La carriera della giocatrice 19enne è cominciata quando di anni ne aveva appena 14, in occasione del trasferimento a Monza: col Vero Volley ha completato la trafila giovanile, prendendo poi parte al campionato di B2.

Sempre con il sodalizio brianzolo è stata protagonista del quinto posto ottenuto alle finali nazionali Under 18, prima dell’approdo al Club Italia. Il palmares con la maglia della Nazionale è altrettanto interessante. Nicole Modesti può infatti vantare un argento ai Mondiali Under 18, l’oro agli Europei Under 19 e quello all’European Youth Olympic Festival. In poche parole, è una “rosa” destinata a fiorire nel modo più spettacolare possibile.