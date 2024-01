Castel d’Azzano, l’Arena Volley Team cambia nome e diventa Smapiù Arena

Non più semplicemente Arena Volley Team, ma Smapiù Arena. La formazione di volley di Castel d’Azzano, la quale milita nel campionato di B1 femminile, avrà una nuova denominazione fino al termine della stagione. A renderlo noto è stato il presidente del sodalizio gialloblu, Fabio Tosi: “Siamo molto orgogliosi di annunciare il nuovo main sponsor che darà il nome alla nostra squadra di Serie B1 femminile per il resto della stagione 2023/2024 e per i prossimi due anni. Si tratta di Smapiù del gruppo Smapu, una realtà industriale di Oppeano specializzata nella produzione di beni di consumo nel settore della detergenza ed igiene per la casa”.

Marco Carta, amministratore di Smapiù, ha aggiunto: “Per la prima volta ci avviciniamo al mondo dello sport, in particolare alla prima disciplina sportiva femminile oggi in Italia, per dare un segnale concreto di attenzione e di valorizzazione dei talenti del mondo femminile. Il nostro è un gruppo giovane cresciuto molto in questi anni così come è cresciuta molto Arena Volley Team Verona. Abbiamo pensato ad una programmazione di tre anni proprio per avere davanti a noi un percorso da compiere assieme. Avremo modo di conoscerci e di farci conoscere”.