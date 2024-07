Castel d’Azzano si tinge di Azzurro: l’estate “diversa” di Bianca Legrenzi

È un colore a identificarla all’anagrafe, mentre un altro renderà orgogliosa come non mai lei e tutta Castel d’Azzano. Bianca Legrenzi è il vanto della città veronese e della formazione dell’Arena Volley Team che può vantare proprio una sua rappresentante tra le convocate in vista dei Mondiali Femminili Under 17. Prosegue il percorso di avvicinamento delle Azzurrine all’importante rassegna in programma dal 17 al 24 agosto a Lima (Perù).

Fino a giovedì 25 luglio, la Nazionale sarà a Salsomaggiore Terme (Parma) per un collegiale di preparazione in vista dell’appuntamento clou della stagione. Tra le grandi protagoniste c’è proprio Bianca Legrenzi, scelta da coach Pasquale D’Aniello e che sta affrontando con la massima dedizione questa preziosa esperienza.

Tramite il suo club, la giovane centrale ha raccontato queste giornate così emozionanti e che si spera possano essere utili per la carriera: “L’ambiente è molto bello, ci troviamo molto bene l’una con l’altra, abbiamo fatto molto gruppo tutte assieme. Gli allenamenti, ovviamente sono tosti ma in ogni caso ci divertiamo perché allenarci e giocare è la cosa che ci piace più fare. Non è certo una vacanza ma comunque un modo diverso di divertirsi, ci sono dei sacrifici da fare ma l’esperienza è bellissima e che li vale tutti. Ci alleniamo solitamente due volte al giorno, alternando anche con delle sedute di pesi. È una estate diversa da tutte le precedenti della mia vita, i sacrifici ci sono ma sono convinta che sarà una di quelle esperienze che ricorderò per il resto della mia vita”.