Cade Legnago, Querzoli Forlì fa la voce grossa: 3-0

Non riesce l'impresa alla Pluvitec Legnago, al cospetto di una Querzoli Forlì dimostratasi squadra forte, solida e costruita per i vertici. Nonostante il generoso supporto del pubblico accorso numeroso (ed impreziosito dalla presenza della storica formazione di Serie B degli anni '80) Legnago perde l'imbattibilità del Pala Frattini in gare di campionato che durava da oltre due anni.

I primi due set vedono equilibrio solo nelle battute iniziali, poi è il servizio di Forlì a fare la differenza e a scavare un solco importante soprattutto grazie ai laterali e all'opposto, con i biancoblu che si disuniscono e non riescono più a giocare con tranquillità.

La terza frazione vede finalmente una reazione d'orgoglio e un gioco più propositivo e spregiudicato e Legnago riesce a rimanere addosso agli avversari fino al 19 pari. A questo punto Forlì scava un altro break di 3 punti grazie ad un ace e due muri che si rivelano fatali, arrivando poi a chiudere il set sul 20-25. In doppia cifra finiscono Migliorin con 11 marcature (nuovamente top scorer) e Baratto con 10 punti. Positivo l'ingresso nel terzo set da parte di Cogo con ben 5 punti messi a referto. Buone le risposte al servizio con 7 ace conquistati, da rivedere il fondamentale del muro risultato insufficiente con sole 2 realizzazioni oltre al numero totale di errori diretti commessi. Legnago rimane così a fondo classifica con 0 punti in 2 giornate in compagnia di Viadana e Pietro Pezzi Ravenna.

La prossima gara si preannuncia già delicata, con lo scontro diretto contro Kioene Padova, formazione under 19 che finora ha raccolto 1 punto. Un successo in terra patavina potrebbe far rompere finalmente il ghiaccio e ridare fiducia ad una squadra che al momento ha peccato di inesperienza. Appuntamento per sabato 22 ottobre al Pala Kioene di Padova, fischio d'inizio alle ore 20:30.

PLUVITEC LEGNAGO-QUERZOLI VOLLEY FORLÌ 0-3

Parziali: 16-25, 16-25, 20-25

TABELLINO: Migliorin 11, Baratto 10, Botez 8, Cogo 5, Vicentini P. 3, Bernardinello 1, Bissoli, Ghedini, Tasholli, Vicentini F, Montecchiari (L), Murari, Valle, Tonini (L2). All: Vicentini R, Franco.