Serie B2: si avvicina il giorno del raduno per la Pallavolo Cerea

Manca meno di una settimana all'avvio della stagione agonistica della Pallavolo Cerea. Il raduno per la formazione veronese che militerà in Serie B2 è fissato per Mercoledì 23 agosto 2022, mentre già dal 22 agosto si ritroveranno alcune squadre del settore giovanile Spacer Volley. Vale la pena ricordare quale sarà il campionato di questa squadra dopo l’annata non semplice in B1. Inizierà da Vicenza, il giorno 8 ottobre, il campionato di B2. Si torna ai gironi classici a 14 squadre, con una promozione e quattro retrocessioni. Inoltre, è previsto un solo derby, per la precisione contro l’Orotig Peschiera, senza dimenticare le altre gare che si disputeranno fra Trento, Vicenza e Padova.