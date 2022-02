B1: la Vivigas Arena fa il suo dovere, batte Porto Mantovano e rimane prima

Dopo la lunga e forzata sosta dovuta al covid-19 riprende il cammino della Vivigas Arena contro l’Euromontaggi Group, ed è subito un impegno da non prendere sotto gamba. Le differenze di classifica sono emerse in modo netto e la formazione veronese può ora godersi il primato in classifica, sempre in compagnia di Nardi Volta. Primo set in cui la tensione gioca un brutto scherzo alla formazione ospite, con le ragazze poco precise, specialmente al servizio che non riescono a trovare la giusta amalgama.

Il punteggio, dopo un iniziale 7-2 (a poco serve il time-out di Marone) prende rapidamente la strada delle padrone di casa, e dopo un altro time-out si arriva velocemente al 20-10 per finire rapidamente sul 25-16. Molti gli errori di Porto Mantovano, anche al servizio. Ben più equilibrato il secondo parziale, quello in cui Riccato (top scorer stasera con 11 punti) e compagne registrano le fila e stanno sempre attaccate nel punteggio alle avversarie.

Migliorate la ricezione e la difesa, si procede punto a punto, con coach Bertolini che chiama il time-out per riordinare le idee dopo l’ennesimo riaggancio. Si prosegue allo stesso modo con alcune giocate anche al centro, poi Arena accelera sul 21-18. Si tratta del break decisivo, visto che si passa da 22-19 al definitivo 25 22 per le padrone di casa, sostenute da un rumoroso pubblico.

Il terzo set è molto meno equilibrato, e non c’è quasi mai partita, con Arena Volley che dopo un 7-3 iniziale e conseguente time-out di Marone, prende il volo sul 13-8 prima, passando per un break al 18-8 e finendo con un perentorio 25-12. Le veronesi hanno fatto il loro dovere e continuano a sognare. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM -EUROMONTAGGI GROUP PORTO MANTOVANO 3-0 (25-16, 25-22, 25-12)

VIVIGAS ARENA: Brutti 9, Guiotto 4, Tamassia 7, Hrabar 1, Ferrari 1, Muzzolon 2, Montin, Lonardi, Cappelli 11, Sgarbossa 9, Bissoli 3, Erigozzi, Moschini. All. Bertolini

EUROMONTAGGI: Mazzarini 1, Poggi 1, Miserendino 5, Bellardi, Riccato 11, Giardini 5, Bendoni, Ghirardelli 6, Carandini 2, Collet 1, Garau 1, Fiorellini. All. Marone