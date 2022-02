B1: vittoria di carattere per la Vivigas Arena, battuta Alta Fratte al tie-break

Il primo recupero dell’Arena Volley Team diventa realtà. Il campionato di Serie B1 è tornato alla normalità e una conferma si è avuta ieri con la partita disputata dalla formazione veronese che ha affrontato una delle avversarie più in forma del campionato, l’Alta Fratte San Giustina. La trasferta padovana nascondeva diverse insidie e questo si sapeva da tempo, il risultato finale è la conseguenza dell’ottimo stato di forma di entrambe le compagini.

La Vivigas si è imposta 3-2 dopo una serie di colpi di scena a ripetizione, visto che poteva vincere chiunque. Il match, inizialmente programmato per gennaio, è cominciato con grande equilibrio e l’Arena Volley Team capace di imporsi grazie al decisivo allungo finale (25-21). Il secondo parziale non è stato da meno: nessuna squadra ha prevalso, ma il 2-0 in favore delle veronesi è diventato realtà grazie a un perentorio e spettacolare 25-22. A quel punto le padrone di casa sono salite in cattedra.

Hanno accorciato infatti le distanze conquistando con caparbietà la terza frazione di gioco (25-17), pareggiando poi i conti al termine di un set infinito. Il 30-28 in favore di Alta Fratte verrà ricordato a lungo in quanto a spettacolarità e imprevedibilità. Il tie-break si è quindi concretizzato all’orizzonte e alla fine l’Arena ha profuso le ultime energie necessarie per i 2 punti che la lanciano momentaneamente al comando del girone C, in attesa dell’incontro dell’altra capolista, Nardi Volta. Il tabellino del match:

ALTA FRATTE SAN GIUSTINA-ARENA VOLLEY TEAM 2-3 (21-25, 22-25, 25-17, 30-28, 13-15)

ALTA FRATTE: Fanelli, Destro, Zarpellon, Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Gasparini, Frison, Marinello, Bortoli, Bortolot, Masiero, Rizzo. All: Rondinelli

VIVIGAS ARENA: Brutti, Guiotto, Tamassia, Hrabar, Ferrari, Muzzolon, Montin, Lonardi, Cappelli, Sgarbossa, Bissoli, Erigozzi, Moschini. All. Bertolini