B1. Trasferta deludente a Ostiano per lo Spakka Volley: la salvezza si complica

Trasferta molto deludente in quel di Ostiano per lo Spakka Volley che torna a casa con un sonoro 0-3 che, visti anche i risultati delle dirette concorrenti, complica molto la rincorsa salvezza. Spiace soprattutto perché non si è vista una squadra determinata a soffrire e combattere ma al contrario le veronesi hanno offerto una prova scialba e inconsistente in quasi tutti i fondamentali. Pollini parte con la formazione standard con Civetta in regia, Valente opposto, Costamagna e Bortolamedi laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Strazzer e Adorni in alternanza.

Nel primo set la parità dura solo fino al 4-4 poi le padroni di casa allungano 9-4, 12-5 con lo Spakka che cerca di recuperare (con Marconcini che entra su Bortolomedi) accorciando 13-11. Fortini però risponde con un altro parziale che le porta sul 18-11 e praticamente chiude il parziale. Finisce 25-17. Nel secondo set la gara sembra più equilibrata anche se le venete non danno mai l'impressione di entrare in partita. Si arriva al 12-11 con le padroni di casa che ancora una volta allungano 18-11. Nello Spakka in regia entra Palomba e le veronesi agganciano le cremonesi sul 20-20.

Al rientro in campo Fortini prima sorpassa 22-21 e poi chiude 25-21 senza molti patemi. Nel terzo set la musica non cambia: dal 4-4 Ostiano allunga 8-4,18-10, controlla agevolmente 20-14 e chiude 25-16. Nello Spakka è mancata la ricezione, sia il muro che la difesa, con un attacco insufficiente. Insomma una prestazione da dimenticare. Sabato prossimo a Villa Bartolomea arriva il fanalino di coda Piadena. Imperativo vincere per continuare a sperare. Il tabellino del match:

FANTINI FOLCIERI OSTIANO-SPAKKA VOLLEY 3-0 (25-17, 25-21, 25-16)

OSTIANO: Rizzieri, Vidi, Barbarini, Ghia, Furlan, Riccardi (L), Volta (L), Bocchi, Martinelli, Bosso, Viccardi, Frigerio. All. Leali

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Valente, Civetta, Palomba, Marconcini, Strazzer, Adorni. N.E: Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini