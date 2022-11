B1: terza vittoria di fila per l’Arena Volley Team che conquista la vetta della classifica

L’Arena Volley Team può godersi il primato in classifica, seppur in coabitazione, nel girone C della B1 di volley femminile. Al PalaRobbi di Castel d’Azzano, le veronesi hanno infatti conquistato la quinta vittoria in sei gare disputate, un bel ruolino di marcia che le consente di guardare tutti dall’alto con 14 punti all’attivo, gli stessi della sorprendente Euromontaggi Porto Mantovano. Il 3-0 inflitto ieri alla Tecnimetal Piadena, terzultima in classifica, non deve però ingannare.

La vittoria di ogni set è stata ottenuta di misura, con momenti di equilibrio anche nelle fasi finali del parziale, come se le ragazze di coach Bertolini abbiano voluto far sfogare le avversarie per poi assestare il colpo decisivo. Nella prima frazione di gioco, le venete hanno sempre mantenuto qualche punto di vantaggio (15-12 e 20-18), fino al recupero prodigioso delle ospiti che hanno impattato su un clamoroso 20-20. A quel punto, però, le padrone di casa non si sono più concesse distrazioni e il break di 5-0 ha posto fine al set.

L’andamento del secondo parziale non è stato poi molto diverso. L’Arena Volley Team ha tenuto Piadena a distanza (9-5, 14-8, 18-9), salvo subire il recupero delle ragazze cremonesi (23-21). Sul più bello, comunque, l’Arena ha fatto valere la maggiore esperienza portandosi sul 2-0. Il terzo set è stato ancor più equilibrato. La parità ha resistito a lungo (18-18, 21-21 e 22-22), ma le atlete di coach Bertolini hanno chiuso i giochi sfruttando l’unico match point a disposizione per il 3-0 definitivo.

Fra una settimana, la squadra proverà a difendere il suo primato sul campo di una Imoco San Donà bisognosa di punti. Da rimarcare la grande prova del terzetto Cappelli-Brutti-Sgarbossa, tutte capaci di mettere a segno 11 punti. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-TECNIMETAL PIADENA 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

ARENA: Brutti 11, Cappelli 11, Sgarbossa 11, Riccato 5, Bissoli 4, Montin 1, Erigozzi (L) 1 / Ferrari. NE: Hrabar, Muzzolon, Gainelli. All. Bertolini

PIADENA: Corradetti 14, Pecorari 9, Ravera 5, Feroldi 5, Caimi 1, Campi 1, Anglois (L) / Pedretti 3, Piantoni 2, Ianeselli 2, Andreani, Guerreschi. NE: Montagnani. All. Marini