B1. Lo Spakka Volley travolge Piadena e continua a sperare nella salvezza

Lo Spakka Volley vince lo scontro diretto con il Piadena e resta in corsa per la salvezza, anche se l'impresa è ancora difficile. Nella serata in compagnia degli amici dell'AVIS (che hanno omaggiato i capitani delle squadre con le uova dell'AIL, cosi come l'MVP della serata e consegnato anche un presente al Presidente dello Spakka) coach Pollini parte con la formazione tipo che vede Civetta in regia, Valente opposto, Costamagna e Bortolamedi laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Strazzer e Adorni nel solito scambio tra difesa e ricezione. Le veronesi partono bene allungando 4-1 ma subiscono il ritorno delle ospiti che si portano avanti sul 6-8.

Le padrone di casa pareggiano sul 9-9 e la partita prosegue punto a punto fino al 15-15 quando Valente firma ben 3 punti quasi consecutivi che uniti a due errori delle Cremonesi portano lo Spakka avanti 20-15 malgrado i due time-out chiesti dal coach ospite. Le locali arrivano cosi 24-21 quando Piadena però cerca disperatamente di recuperare portandosi 24-23 ma fallendo il servizio che regala il set allo Spakka. Si cambia campo con le veronesi che partono forte: 5-2,11-5,14-8 i parziali che testimoniano la superiorità delle padroni di casa. Piadena prova a inserire Pedretti come opposto ma il set finisce 25-19 a vantaggio delle locali.

Nel terzo set il coach ospite prova a mescolare le carte lasciando in panchina una fallosa Ianeselli. Piadena parte avanti 3-5 e riesce anche a portarsi sul 8-11 mettendo in difficoltà la ricezione delle venete. Pollini inserisce Marconcini su Bortolamedi per cercare di migliorare la ricezione e pian piano lo Spakka recupera e sorpassa 17-15; allunga 20-16 grazie sempre a Valente (premiata MVP della serata con 16 punti frutto di uno strepitoso 68% in attacco). Piadena spara le ultime cartucce con la rientrata Ianeselli e accorcia 22-21, 23-22.

Ci pensa Costamagna a chiudere con due attacchi per il 25-22 finale che vale tre punti pesantissimi. Gara quadrata quella dello Spakka che ha dato prova di saper giocare quando rimane concentrato. Ottimo il 47% in attacco, buona la fase muro-difesa, migliorabile la ricezione. Ora dopo la pausa Pasquale appuntamento decisivo contro il Cortina che occupa la quartultima piazza, quella utile per la salvezza. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-TECNIMETAL PIADENA 3-0 (25-23, 25-19, 25-22)

SPAKKA: Costamagna (14), Permunian (6), Pegoraro (4), Bortolamedi (6), Valente (16), Civetta (2), Marconcini (1), Strazzer (libero), Adorni (libero2). N.E: Palomba, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini

PIADENA: Pecorari, Corradetti, Feroldi, Ianeselli, Green, Campi, Guerreschi, Oriente, Ravera, Anglois, Montagnani (L), Pedretti. All. Marini.