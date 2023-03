B1. Spakka Volley, la magia non si ripete: l'Alta Fratte espugna Villa Bartolomea

Non riesce un'altra impresa allo Spakka Volley che contro la capolista Alta Fratte gioca una buona gara ma non riesce a raccogliere punti. Brave le padovane a giocare con pochi errori e sempre concentrate. Pollini parte con Civetta in regia, Valente opposto, Bortolamedi e Costamagna laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Adorni e Strazzer nel solito turnover tra ricezione e difesa. Partono forte le ospiti che vanno avanti 2-6, ma subiscono il ritorno dello Spakka che pareggia e allunga sull'11-9 costringendo il coach ospite al primo time-out. Al ritorno in campo le padovane firmano un 5-0 che le porta avanti 11-14.

Lo Spakka però non si scompone e rimane punto a punto fino al 21-22. Il turno al servizio di capitan Masiero però non lascia scampo alle locali che si fermano sul 21-25. Nel secondo parziale si va avanti punto a punto fino al 14-14 quando Fratte prende qualche lunghezza di vantaggio 14-17; Spakka pareggia sul 20-20 ma Rizzo segna i punti decisivi e finisce 21-25. Anche nel terzo set malgrado un inizio favorevoli alle ospiti 2-5, poi regna l'equilibrio con un avvincente punto a punto finale: Fratte avanti 21-23, con le veronesi che impattano 23-23.

Cicolini prima mette giù la palla del 23-24, poi sbaglia il servizio e si va sul 24-24. A Rizzo risponde Costamagna per il 25-25. Cicolini dà il match point alle ospiti che chiudono con un fortunoso ace viziato dal nastro. Spakka e Fratte si sono equivalsi in ricezione e attacco. La differenza l'hanno fatta i pochi errori in attacco delle padovane. MVP della gara il capitano ospite Masiero. Appuntamento ora in trasferta per lo Spakka che sabato prossimo dovrà cercare punti ad Ostiano. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-EUROGROUP ALTA FRATTE 0-3 (21-25, 21-25,25-27)

SPAKKA: Costamagna (16), Permunian (11), Pegoraro (6), Bortolamedi (10), Valente (11), Civetta (1), Strazzer (libero), Adorni (libero2). N.E: Marconcini, Palomba, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli