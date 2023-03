B1. Lo Spakka Volley domina l’IPAG Noventa: ora la salvezza è a un solo punto

Dopo la scorsa domenica di "vacanza" contro il Giorgione, lo Spakka Volley torna a macinare gioco tra le mura amiche, piegando il blasonato Noventa, per la verità apparso non in grande serata. Pollini parte con Civetta in regia, Valente opposto, Bortolamedi e Costamagna laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Adorni e Strazzer ad alternarsi tra ricezione e difesa. Parte bene lo Spakka che allunga 9-5, per subire poi il ritorno delle ospiti che accorciano sul 12-11. Costamagna e Permunian firmano l'allungo sul 19-13 con Valente che mette a segno due punti fino al 22-14.

Il set finisce su un errore di Pastorello per il 25-17 finale. Si cambia campo ma non musica, con lo Spakka che allunga 12-6 con i solidi attacchi di Costamagna e i granitici muri di Pegoraro: si arriva sul 18-9 con gli ospiti che cercano risorse dalla panchina inserendo un nuovo palleggiato e cambiando anche in laterale. Ma la Spakka non si ferma e Valente sigla il 25-18 finale. Nel terzo set le vicentine cercano la riscossa e vanno avanti 2-6. Spakka pareggia sul 7-7 e si va quasi punto a punto fino al 12-14 per le ospiti. Un parziale di 5-0 ribalta il set con le padroni di casa che sorpassano 17-14 prima e poi 22-15 con un altro parziale di 5-1.

Gomiero cerca di tenere le sue in gara ma due attacchi di Valente e un errore in battuta di Gambalonga danno il 25-19 finale. Lo Spakka quindi si rilancia per la corsa salvezza. Ottima gara in muro e difesa con ottime percentuali in attacco (Permunian 67%, Valente 54%, Costamagna 39%) per un 40% di squadra. Best scorer della gara Costamagna con 22 punti. Appuntamento in casa anche sabato prossimo per le veronesi: a Villa Bartolomea giungerà la capolista Alta Fratte, sicuramente col dente avvelenato per vendicare la gara di andata. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-IPAG NOVENTA (25-17, 25-18, 25-19)

SPAKKA: Costamagna 22, Permunian 18, Pegoraro 4, Bortolamedi 6, Valente 14, Civetta, Strazzer (L), Adorni (L). N.E: Marconcini, Palomba, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini

NOVENTA: Gomiero 14, Facco, Pastorello 14, Stafoggia 3, Ricci, Gambalonga 3, Dinello, Scaccia 3, Leonardi 1, Canazza 4, Morgia 1, Bussolo (L), Destro (L). All. Gemo