Volley femminile B1: Spakka deludente nel match casalingo contro Porto Mantovano

Secca sconfitta per lo Spakka Volley che gioca la peggior partita tra le tre disputate in questo inizio stagione ed esce con le ossa rotte e con pochi alibi. Il Porto Mantovano invece si dimostra in forma e vince meritatamente, avendo condotto la gara dal primo all'ultimo punto. Pollini parte con Civetta in regia, Bortolamedi opposto, Costamagna e Marconcini laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Strazzer e Adorni a scambiarsi i compiti in ricezione e difesa.

L'inizio vede le mantovane sempre a condurre di qualche lunghezza fino all'allungo sul 9-16. Le veronesi però reagiscono e punto a punto recuperano fino al 20-21, 23-24 quando Costamagna mette fuori la palla del possibile pareggio. Nel secondo set non cambia molto con le ospiti sempre a condurre e a prendere distanza nella parte centrale del set. Lo Spakka recupera nel finale fino al 21-23 quando però con due errori di Bortolamedi lascia il set ancora alle mantovane.

Nel terzo parziale Pollini prova a mischiare le carte inserendo l'opposto Zonta prima, poi anche Palomba e Dal Cero. Porto però allunga 4-12 e subisce un pò il ritorno delle locali fino al 11-15 per poi però chiudere agevolmente 18-25. Purtroppo brutta serata per lo Spakka apparso "scarico", con difficoltà in difesa, una battuta poco incisiva, passaggi a vuoto in attacco dove mancano i punti di più di una atleta. Molto materiale per riflettere in settimana e preparare al meglio la trasferta in quel di Padova domenica prossima. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO 0-3 (23-25, 22-25, 18-25)

SPAKKA: Costamagna, Civetta, Bortolamedi, Permunian, Marconcini, Pegoraro, Zonta, Strazzer, Adorni, Palomba, Sandri, Dal Cero. All. Pollini

PORTO MANTOVANO: Poggi, Olioso, Rancati, Giardini, Giudice, Maghenzani, Ghirardelli, Tavella, Bernabe, Marcone, Bulla, Melgari, Martinelli. All: Guicciardi