B1. Lo Spakka Volley chiude la stagione con un bel successo di fronte al proprio pubblico

Lo Spakka Volley vince lo scontro con la Blu Team Pavia di Udine e la sorpassa in classifica non raggiungendo però la quota salvezza. Peccato perché il girone di ritorno delle ragazze di mister Pollini è stato esemplare con ben 17 punti conquistati, settima forza del campionato contando solo il ritorno. Si inizia davanti ad un numeroso pubblico accorso a salutare l'ultima in B1 dello Spakka. Dirette dai signori Morena Gaetano di Salerno e Giannini Gabriele di Milano, le ragazze veronesi si schierano con Civetta in regia, Valente opposto, Costamagna e Bortolamedi laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Strazzer e Adorni nella solita alternanza.

Le padrone di casa partono forte imponendo ritmo e gioco: 4-1, 9-4, 13-8 sono il progredire del set che vede le veronesi solide in attacco, attente a muro, efficaci in difesa. Con Costamagna sugli scudi finisce facile il primo parziale sul punteggio di 25-18. Nel secondo set dopo una iniziale timorosa ripresa delle ospiti, avanti 2-4, le veronesi ricominciano a macinare gioco sorpassando 6-5, allungando 12-8, scappando sul 19-12. Entra Marconcini su Valente e il set finisce facilmente 25-17.

Nel terzo set le ospiti provano a mescolare le carte spostando l'esperta Pascucci in posto 4. La mossa però non ha gli effetti desiderati e lo Spakka dopo una prima fase equilibrata dal 5-4 inizia a mettere qualche punto di vantaggio: 11-7,16-11,20-14 i progressivi del set. Si finisce con due punti di Marconcini e tre di Costamagna (21 punti e MVP della serata a pari merito con Pegoraro) che chiudono il parziale sul 25-14.

Poco da dire su una gara condotta senza patemi dallo Spakka, solido in attacco col 43%, efficace a muro e in difesa, con una battuta che ha messo in difficoltà la ricezione friulana. Si retrocede convinti di averci provato e di aver comunque regalato delle emozioni. Si spera dunque sia un arrivederci. Doveroso il ringraziamento ai numerosi tifosi presenti, agli sponsor, all'amministrazione comunale e a tutti quelli che si sono prodigati per questa avventura. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-BLU TEAM PAVIA DI UDINE 3-0 (25-18, 25-17, 25-14)

SPAKKA: Costamagna (21), Permunian (7), Pegoraro (12), Bortolamedi (12), Valente (2), Civetta (2), Marconcini (5), Strazzer (libero), Adorni (libero2). N.E: Palomba, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini

BLU TEAM: Manni, Felappi, Franceschinis, Sangoi, Oco, Bertolla, Cecco, Marcuzzi, Pascuzzi, Morettin, Pagotto, Ponte. All. Leone