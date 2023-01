B1: sorpasso fallito per l’Arena Volley Team, al tie-break prevale Nardi Volta

Il big match che gli appassionati dal palato fino della pallavolo si sarebbero aspettati. Arena Volley Team-Nardi Volta non ha tradito le attese, dimostrando perché le due squadre si trovano al secondo e al terzo posto del girone C della Serie B1 di volley femminile. Le veronesi volevano sfruttare il turno casalingo per superare in classifica le rivali, ma il tie-break ha sancito il successo proprio del Nardi Volta che così guadagna un punto proprio sulla squadra di coach Bertolini.

La gara è stata intensa come poche altre in stagione, a conferma che i valori in campo erano davvero altissimi. Il sogno del sorpasso è diventato un po’ più concreto nel primo set, quando le gialloblu hanno prevalso di misura, una iniezione incredibile di autostima che però non ha avuto un seguito. Le ospiti di coach Tisci si sono riscattate prontamente, rimontando con un secondo parziale ben gestito e poi con un terzo in cui sono stati necessari i vantaggi.

È proprio questa la frazione di gioco che lascia maggiori rimpianti nell’ambiente veronese, visto che il 28-26 poteva essere tramutato nel secondo vantaggio e qualche certezza in meno per le lombarde. Il 2-2 è comunque maturato poco dopo, con il match prolungato fino al decisivo tie-break. Nel set corto Nardi Volta ha dato l’impressione di crederci di più, portandosi su un punteggio rassicurante (12-8), gestito fino al 15-11 finale.

Il 2-3 di Castel d’Azzano ha garantito un punto che potrebbe permettere oggi a Il Colle Consorzio Padova di agganciare l’Arena al terzo posto. Tra una settimana terminerà il girone d’andata con un’altra avversaria mantovana: le gialloblu giocheranno infatti in trasferta contro l’Euromontaggi Porto Mantovano. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-NARDI VOLTA 2-3 (25-22, 19-25, 26-28, 25-19, 11-15)

ARENA: Bissoli, Riccato, Cappelli, Sgarbossa, Brutti, Ferrari, Moschini, Gainelli, Muzzolon, Erigozzi. All. Bertolini

VOLTA: Menecozzi, Spigarolo, Tellaroli, Mutti, Campana, Coveccia, Pandolfi, Gugolati, Biesso, Benetti, Bertasi , Di Nucci (L). All. Tisci