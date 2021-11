B1: sfida impegnativa col Volta per l’Arena Volley Team, coach Bertolini: “C’è voglia di riscatto”

In attesa della partita di domani, sabato 6 novembre 2021, dell’non si può che dare la parola al coach gialloblu: "Sabato ci aspetta una partita molto dura, il Volta, come il Giorgione, è una delle squadre costruite per il salto di categoria e a maggior ragione dovremmo avere massima attenzione nella prossima gara. La partita con Giorgione è lo specchio della nostra situazione attuale: due buoni primi set e un successivo abbassamento del rendimento e della continuità del gioco, cosa su cui dobbiamo assolutamente lavorare affinché non accadano più queste pause. Le ragazze stanno comunque tutte bene. La sconfitta di sabato scorso ha portato un po' di amarezza, ma c'è voglia di riscatto. Il campionato è complesso e il livello medio è alto, la strada è ancora lunga e le soddisfazioni, con un duro lavoro, possono sicuramente arrivare".