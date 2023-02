B1. Sfida spettacolare al PalaRobbi, l’Arena Volley Team si inchina alla capolista soltanto al tie-break

Una sfida tra la prima e la seconda in classifica di altissimo livello: due squadre che si sono affrontate a viso aperto ed offerto break e contro break di grande pallavolo. 106 i punti realizzati da Alta Fratte contro i 100 di Arena Volley, la differenza dopo cinque set tiratissimi è tutta qui; la stessa differenza negli ace subiti in battuta 11 a 5. Meglio in generale la ricezione delle ospiti che ha offerto diverse soluzioni alla regista ospite, mentre Bissoli, specie nel quinto set, è stata spesso obbligata nelle scelte.

Avrebbe potuto vincere Arena Volley e non ci sarebbe stato nulla da dire, ma Alta Fratte ha meritato di più nel quinto parziale, dopo i primi quattro di assoluto equilibrio. Nel tie break invece le padrone di casa sono partite maluccio in ricezione e le padovane hanno creato un distacco incolmabile. I due cartellini rossi subiti da Arena, forse il primo apparso esagerato, non hanno condizionato la gara: onore alla capolista per quanto fatto in campo ieri sera e in tutta questa parte di campionato.

Onore però alle ragazze di Arena Volley Team che hanno dimostrato grandi qualità! Vietato mollare perché il campionato è davvero di un livello elevato e la classifica è ancora davvero corta. Oggi si torna in palestra, con le ragazze gialloblu fiere e determinate. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-EUROGROUP ALTA FRATTE 2-3 (21-25, 25-20, 21-25, 25-21, 8-15)

ARENA: Bissoli (2), Brutti (11), Cappelli (20), Ferrari (7), Gainelli, Hrabar (3), Merzari, Montin (0), Muzzolon, Riccato (19) Sgarbossa (11). Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini

ALTA FRATTE: Volpin (8), Cicolini (20), Nordio (1), Marinello (1), Fainelli (11), Bortolot (3), Masiero (18), Rizzo (23) n.e. Pasa, Gasparini, Wabersich. Liberi: Pavei, Giason. 1° All. Rondinelli.