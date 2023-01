B1. Un gradito ritorno per l'Arena Volley Team: Asia Merzari è di nuovo gialloblu

L’Arena Volley Team di coach Marcello Bertolini nella pausa che precede la prima gara del girone di ritorno vede un gradito ritorno, quello di Asia Merzari, alzatrice già in forza alla squadra veronese nelle stagioni dal 2017-18 al 2019-2020. Stagioni in cui Asia ha lasciato un ottimo ricordo dietro di sé, anche per essere cresciuta nel giovanile di Arena Volley.

Ai canali societari ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Tornare in Arena per me è proprio un tornare in famiglia, per il rapporto con la società, con alcune compagne che avevo lasciato! Sono molto felice di essere qui. Nelle ultime due stagioni ho giocato nel campionato di serie B2 a Spakka Volley dove, nel primo anno abbiamo sfiorato la promozione in B1 giocando due partite di play off senza riuscire ad agguantare il risultato, poi invece lo scorso anno siamo riuscite a conquistare la promozione in B1 arrivando prime, senza passare dalla roulette dei play off, due anni comunque molto belli”.

La stagione in corso non è stata finora delle più semplici: “Purtroppo la squadra in cui dovevo andare a giocare si è ritirata dal campionato a pochi giorni dall’inizio stagione. Ho avuto la possibilità di mantenermi in allenamento giocando con il Medole in serie C. Una settimana fa si è aperta la possibilità di concludere la stagione in Arena e ne sono molto, molto contenta”.

Infine queste sono le sue aspettative per la seconda parte di campionato: “In verità questa opportunità si è aperta da pochissimo, appena una settimana fa, per cui sto ancora realizzando il tutto, non mi sembra vero dopo questo inizio stagione così tormentata. Io sono qui a disposizione, sono molto contenta di potermi allenare con delle ragazze molto brave, molto forti, poi si vedrà”.