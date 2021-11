B1: primi punti per l’Isuzu Cerea, vittoria al tie-break contro l’US Torri

Squadra in casa US Torri

Una partita da vincere a tutti i costi e conquistata con sudore e grinta da vendere.che è riuscita ad espugnare ieri sera ildopo una lunga gara chiusa al tie-break. Sia Cerea che le padrone di casa si sono presentate con zero punti in classifica, ragione per cui la posta in palio era davvero invitante.

La prestazione dell’Isuzu è stata un po’ a corrente alternata, visto che ha subito la buona vena al servizio delle avversarie, riuscendo comunque ad accelerare nel finale portando a casa la vittoria. Da segnalare il rientro in campo di Maria Paola Scaccia dopo 3 settimane di stop forzato. Tra i parziali più spettacolari c’è stato sicuramente il primo, terminato ai vantaggi (29-27), un estenuante punto a punto che ha fatto capire quanto entrambe le squadre volessero vincere ieri. Il tabellino del match:

US TORRI-PALLAVOLO CEREA 2-3 (29-27, 17-25, 25-21, 18-25, 10-15)