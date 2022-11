B1: il poker di vittorie regala all’Arena Volley Team il primato, 3-1 a San Donà di Piave

L’Arena Volley Team incassa la quarta vittoria consecutiva che le permette, in concomitanza con il primo e clamoroso ko dell’Alta Fratte, di conquistare la vetta del girone C della B1 di volley femminile, anche se con una partita in più. Le veronesi hanno piegato la resistenza dell’Imoco San Donà che, proprio a causa di questa sconfitta, si ritrova fanalino di coda del raggruppamento.

I pronostici erano tutti dalla parte delle ragazze di coach Bertolini, nonostante diverse assenze tra le fila gialloblu che non hanno impedito comunque alla squadra di esprimersi al meglio. Il primo set ha visto prevale proprio la formazione di San Donà di Piave a cui è riuscito praticamente di tutto. Il 25-15 ha messo in mostra una differenza che non ha rispecchiato la classifica delle due squadre venete. Il riscatto dell’Arena Volley Team è arrivato nel secondo parziale. Le gialloblu hanno registrato meglio i loro attacchi che sono diventati più incisivi per un 25-19 che ha riequilibrato il match e fatto capire alle ospiti come il poker di vittorie in campionato fosse possibile.

Nel terzo set le veronesi hanno fatto valere la loro maggiore esperienza, mentre la quarta frazione di gioco è stata più equilibrata, visto che l’Imoco ha provato a prolungare l’incontro fino al tie-break, fermandosi però a quota 21 punti. Tra una settimana la capolista potrà beneficiare del turno di riposo, mentre il ritorno in campo è previsto per il 3 dicembre con la non semplice trasferta in Friuli-Venezia Giulia sul campo della Blu Team Pavia di Udine. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DON À -ARENA VOLLEY TEAM 1-3 (25-15, 19-25, 18-25, 21-25)

IMOCO: Zorzetto, Adigwe, Talerico, Viola, Moiran, Marchetto, Bardaro, Visentin, Soffiato, Lanza, Pagot, Marchesini. All. Gregoris

ARENA: Cappelli, Sgarbossa, Riccato, Bissoli, Montin, Ferrari, Hrabar, Muzzolon, Gainelli. All. Bertolini