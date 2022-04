B1: Pasqua indigesta per l’Arena Volley Team, ko in 4 set a San Donà

Un ko che complica la corsa ai play-off promozione. Per il recupero della tredicesima giornata del girone C della B1 femminile di volley, ieri l’Arena Volley Team ha affrontato in trasferta le terribile panterine dell’Imoco San Donà.

Le padrone di casa si sono imposte con un perentorio 3-1, con la formazione di coach Bertolini che è riuscita a farsi valere solamente nel terzo set, l’unico conquistato dalle veronesi. Come già detto, con questa sconfitta la classifica della Vivigas si complica. Il primo posto del Nardi Volta è ormai irraggiungibile, mentre l’Arena è stata raggiunta a quota 46 punti dal Duetti Giorgione, una seconda piazza in coabitazione che rende la situazione incertissima.

Eloquente il commento dello stesso Bertolini a fine match: "Una brutta prestazione la nostra, una gara giocata non bene in tutti i fondamentali e con alcune atlete che hanno evidenziato un non brillante momento di forma dovuto anche a dei problemi fisici che si sono manifestati in settimana. Abbiamo subito la fisicità delle ragazze del San Donà che hanno vinto con merito e soprattutto nota di merito per l’opposto Giacomello e per la coppia di centrali che sono state per noi infermabili per tutta la partita. Uno stop che ci complica la vita per la corsa ai play off, diventando ancora più decisiva la gara di sabato prossimo contro il Giorgione che sarà un autentico spareggio per agguantare il secondo posto”. Il tabellino del match:

Imoco San Donà-Arena Volley Team 3-1 (25-21, 25-21, 20-25, 25-14)

San Donà: Bagnoli 1, Zorzetto ne, Giacomello 22, Trampus (K) 4, Pagliuca 11, Alessi ne, Viola ne, Soffiato 9, Rizzi Guzin 13, Munarini 14, Stellati ne, Marchetto ne, Bardaro (L1), Bianco (L2). All. Gregoris

Arena Volley: Brutti 12, Tamassia 7, Hrabar 5, Ferrari, Muzzolon ne, Montin ne, Lonardi ne, Erigozzi (L1) ne, Cappelli 12, Sgarbossa 12, Bissoli (K) 2, Guiotto 6, Moschini (L2). All. Bertolini