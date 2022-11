B1: partenza sprint per lo Spakka Volley che si arrende alla distanza a Ostiano

Niente da fare per lo Spakka Volley che non riesce a bissare il risultato di sabato scorso e si deve arrendere ad un buon Fantini Folceri e alla sfortuna che ha preso di mira la squadra della Bassa: dopo la partenza di Zonta per i problemi alla spalla, orfani di Pegoraro infortunatasi nel match di sabato scorso, con una Dal Cero riaggregata al gruppo solo venerdì nella stessa serata in cui si infortuna la palleggiatrice Civetta, coach Pollini praticamente ha un solo jolly in panchina e una formazione obbligata. Si parte con Palomba in regia, Costamagna opposto, Bortolamedi e Marconcini laterali, Permunian e Sandri al centro coi liberi Strazzer e Adorni alternate in campo.

Davanti ad una palestra gremita di tifosi di entrambe le squadre si parte con le ospiti che sorprendono le padroni di casa, inermi, fallose. In un niente si arriva sul 5-15, 6-17 con il set che sembra già finito. Invece succede l'inimmaginabile e lo Spakka, trascinato da Costamagna, torna in partita: 14-18,21-23 quando giustamente si ripete un punto dove l'arbitro aveva sbagliato il fischio: 22-23. Il Fantini si conquista due set point puntualmente annullati da Costamagna che con 5 punti consecutivi regala il 27-25 per le veronesi tra gli applausi del pubblico.

Si cambia campo ma non si cambia film con le cremonesi avanti subito 1-7, 6-14. Lo Spakka cerca di riportarsi sotto e arriva fino al 15-19 quando un contestatissimo fallo di "tetto" viene fischiato alle locali che subiscono il colpo e pagano in ricezione fino al 17-25 finale. Anche nel terzo set lo Spakka parte male lasciando le ospiti allontanarsi 4-13. Con pazienza però le padroni di casa riducono lo svantaggio fino al 14-15. Poi però ancora alcuni aces subiti in ricezione e la poco incisività al servizio condannano le veronesi al 19-25. Nel quarto set ancora una partenza al rallentatore per le veronesi che vanno subito sotto 3-6,7-11. Lo Spakka rimonta fino al 14-14 quando 4 errori consecutivi delle bianco rosse permettono al Fantini di allungare 14-18.

Le locali ci provano fino al 17-19 quando viene fischiato un doppio tocco che solo l'arbitro ha visto e che spegne le velleità di rimonta delle venete fino al 20-25 finale che da i tre punti alle lombarde. Malgrado le difficili condizioni fisiche lo Spakka poteva certamente fare qualcosa di più, ma una ricezione latitante e gli errori in battuta hanno pesato molto sul risultato finale. Non è bastata una straripante Costamagna (29 punti) premiata come MVP della gara. Appuntamento ora domenica prossima per lo Spakka, in terra lombarda, contro il Piadena, con la speranza di recuperare qualche atleta per uno scontro che appare già decisivo per la lotta salvezza. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-FANTINI FOLCIERI OSTIANO 1-3 (27-25, 17-25, 19-25, 20-25)

SPAKKA : Costamagna (29), Bortolamedi (13), Permunian (12), Marconcini (9), Sandri(3), Palomba, Dal Cero (2), Strazzer (libero), Adorni (libero2). n.e: Civetta, Pegoraro. All: Pollini

OSTIANO: Rizzieri, Vidi, Barbarini, Zonta, Furlan, Focaccia, Riccardi (L), Volta (L), Bocchi, Martinelli, Bosso, Viccardi, Frigerio. All. Leali