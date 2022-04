B1: al PalaRobbi il big match e scontro diretto per i play-off tra Vivigas Arena e Giorgione

Si sta avvicinando lo scontro al vertice per l’accesso ai play-off del girone C della B1 di volley femminile. Sabato 23 aprile 2022, alle ore 20:30, al PalaRobbi avrà luogo lo scontro diretto tra l’Arena Volley Team e il Duetti Giorgione, entrambe al secondo posto con gli stessi punti in classifica.

La vittoria del match garantirà momentaneamente la seconda piazza in solitaria ad una delle due formazioni, in attesa dell’ultima partita di campionato. Un PalaRobbi gremito sarà la cornice perfetta per questa gara fondamentale per le veronesi, ci si aspetta dunque un grande tifo per un obiettivo ambizioso come non mai.

La classifica del girone C è presto detta: la capolista Nardi Volta è ormai praticamente sicura del suo primo posto e quindi della partecipazione ai play-off, mentre al secondo ci sono appunto Arena e Giorgione, entrambe con 46 punti. Può ancora ambire a qualche timida speranza di accesso agli spareggi promozione anche l’Alta Fratte San Giustina che insegue a 41 punti.