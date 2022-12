B1: occasione sprecata a Piadena per lo Spakka Volley che ripiomba all’ultimo posto

Nella partita che forse più contava nel girone C della B1 di volley femminile, lo Spakka Volley gioca forse la più brutta gara della stagione e porta a casa un solo punto con la Tecnimetal Piadena che non serve ad evitare lo scivolone nell'ultima posizione della classifica. Pollini parte con Palomba in regia, Costamagna opposto, Marconcini e Bortolamedi laterali, Permunian e la rientrante Pegoraro al centro, con i liberi Adorni e Strazzer puntualmente utilizzati in ricezione e difesa. L'inizio è tutto di marca lombarda con il Piadena che va avanti 8-4,12-6,16-9, 20-12; lo Spakka sembra inerme, latitante in ricezione e difesa, poco aggressivo al servizio al contrario delle padroni di casa che invece non si risparmiano alla battuta.

Pollini inserisce Dal Cero e Civetta ma il set finisce mestamente 25-14 per le locali. Nel secondo parziale il match, anche se non bello, è più equilibrato con le veronesi che comunque restano in gara fino al 22-22 prima, 23-23 poi per cedere solo 25-23. Al cambio di campo però c'è una inaspettata reazione d'orgoglio delle ospiti che sorprendono le cremonesi e allungano 2-8 e continuano avanti 12-19 facendosi rimontare 19-23 e addirittura raggiungere 23-23. Stavolta però al fotofinish la spuntano le veronesi che vincono 23-25. Nel quarto parziale dopo un sostanziale equilibrio iniziale lo Spakka prende un paio di lunghezze di vantaggio, punti che mantiene fino a fine set che si aggiudicano col punteggio di 21-25.

Si va al tie-break dopo due ore di gioco. Parte meglio il Piadena che va al cambio campo avanti 8-4; lo Spakka però rimonta e impatta 8-8 quando avrebbe anche la palla in mano per il sorpasso che però finisce out. Finisce qui anche la gara delle veronesi che prendono un break di 5-0 merito soprattutto della palleggiatrice locale che con un paio di tocchi beffardi porta la sua squadra a un passo dalla vittoria 13-8. Vittoria che si concretizza qualche punto dopo con un attacco della ottima Pecorari che chiude set (15-11) e partita. Poco da dire della prestazione delle Spakka Girls che hanno proposto solo Costamagna (28 punti finali per lei) tra i laterali di attacco.

Insufficiente infatti l'apporto di tutti gli altri laterali. La ricezione poi non ha sostenuto il gioco. Rimane il rammarico dell'occasione buttata malgrado la brutta prestazione. Testa ora alla gara di sabato tra le mura amiche; arriva ospite l’Imoco San Donà, uno scontro salvezza quasi decisivo. Il tabellino del match:

TECNIMETAL PIADENA-SPAKKA VOLLEY 3-2 (25-14, 25-23, 23-25, 21-25,15-11)

PIADENA: Corradetti, Pecorari, Ravera, Feroldi, Caimi, Campi, Anglois, Pedretti, Piantoni, Ianeselli, Andreani, Guerresch, Montagnani. All. Marini

SPAKKA: Costamagna, Bortolamedi, Permunian, Pegoraro, Marconconi, Palomba, Civetta, Dal Cero, Strazzer, Adorni, Sandri. All. Pollini