B1 femminile. La nuova Arena Volley Team 2023-2024 è in fase di costruzione

Fase di costruzione della nuova Arena Volley Team che affronterà il campionato di Serie B1 nella stagione 2023 2024 e tempo di saluti per le atlete che non saranno parte del roster ufficiale fra pochi mesi. Un grazie e un grande in bocca al lupo da parte del club veronese a Giulia Gainelli e Asia Merzari che l’anno scorso si sono alternate nel ruolo di secondo palleggio, sempre con molto impegno e disponibilità. Per Asia lo scorso anno è stato un rientro dopo tanti anni di settore giovanile e di prima squadra: insomma una di famiglia.

Un grazie è andato anche a Rebecca Ferrari, centrale, che dopo il percorso nelle giovanili e due anni di serie B1 proverà a mettersi in gioco in altre realtà. Dopo cinque bellissime stagioni in Arena con risultati davvero importanti, ha deciso di lasciare il club gialloblu anche il martello Alberta Sgarbossa: un ringraziamento particolare va a lei per tutto quello che ha dato alla squadra in questi anni e un grande in bocca al lupo per il futuro. Altro saluto è quello di Anna Muzzolon, opposto cresciuto nella giovanile e che dopo le ultime due stagioni di grande impegno tra università e lavoro proverà una nuova esperienza lontana da Castel d’Azzano.