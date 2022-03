B1: l'Ipag Noventa interrompe la serie positiva dell'Arena Volley Team, finisce 1-3

Si ferma a 10 vittorie consecutive la lista dei successi di Arena Volley Team nel campionato di B1, fermata da Ipag Noventa, squadra che anche nella gara di andata si era dimostrata essere una ottima formazione con caratteristiche tali da mettere in difficoltà le veronesi e con una super Gomiero autrice stasera di 23 punti dopo averne realizzati 25 nella gara di andata.

“Una nostra brutta serata – commenta coach Marcello Bertolini – dove forse abbiamo disputato una delle peggiori partite del campionato ed in cui Noventa ha meritato di vincere essendoci stato superiore in tutti i fondamentali a partire dalla ricezione (35% per le veronesi contro il 42% Noventa e con ben 10 errori commessi) all’attacco, che era stato uno dei nostri punti di forza fino ad oggi e che stasera invece è stato deficitario (29% positività contro il 39%) e alla gestione degli errori (6 errori in battuta con soli 4 punti diretti realizzati)”.

“È difficile – prosegue l’allenatore – commentare una gara in cui nel primo set siamo andati subito sotto 7-1 e in cui non siamo entrati letteralmente in partita, perché perderlo ad 11 significa che non abbiamo affrontato la sfida nella maniera corretta. Sapevamo sarebbe stata una sfida molto impegnativa perché Noventa è una buona squadra che punta ancora ai play off e che in casa propria ha sempre fatto bene. Nel secondo set siamo riusciti a riportare in equilibrio la gara vincendo 25-20. Nel terzo set invece siamo sempre stati ad inseguire e anche quando ci siamo riavvicinati nel punteggio, il nostro elevato numero di errori non ci ha consentito di portarci avanti. Nel quarto set siamo anche stati avanti di un paio di punti ma qualche errore di troppo ci ha precluso di portarci sul 2-2. Una sconfitta che ci fa pensare. Dopo tante vittorie può anche capitare un passaggio a vuoto contro una squadra di buon livello, certamente bisogna tornare a lavorare in palestra e riprenderci quegli automatismi che avevamo ottenuto. Dobbiamo anche comprendere che quando si è alti in classifica gli avversari cercano di dare il loro meglio per metterti sotto e bisogna saper reagire. In una serata abbastanza deficitaria in tutti i fondamentali mi permetto di sottolineare le buone prestazioni delle più giovani con Giorgia Erigozzi ha fatto come al solito una grande prestazione in fase difensiva ed Anna Hrabar che, entrata dal secondo set in pianta stabile al posto di Tamassia, ha giocato in attacco una buona gara con coraggio. Adesso ci rimettiamo al lavoro, ci prepariamo al derby con Cerea per tornare a giocare quella pallavolo che sappiamo di poter giocare.” Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-ARENA VOLLEY TEAM 3-1 (25-11, 20-25, 25-20, 22-25)

Noventa:, Morgia (12), Gomiero (23), Pastorello (11), Gambalonga (9), Bisoffi (), Marini (5), Zanguio (13), Canton, Dinello, Montanaro, Giacometti, Leonardi, Zanchetta. Liberi: Gallo, Lunardi. Allenatore: Gemo Andrea.

Arena: Bissoli (4), Brutti (8), Cappelli (18), Ferrari, Guiotto (9), Hrabar (9), Lonardi (), Montin, Muzzolon, Sgarbossa (9), Tamassia (0). Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini 2° Allenatore: Manuel Frassoni