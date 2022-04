B1: ko netto per l’Isuzu Cerea alla Zoppas Arena, Conegliano liquida la pratica in 3 set

La bella vittoria contro Porto Mantovano prima della pausa pasquale aveva permesso all’Isuzu Cerea di trascorrere una Pasqua serena e preparare al meglio il recupero di campionato di ieri contro il Team Conegliano Volley. Purtroppo la sfida, valida per il girone C della B1 femminile, non ha sorriso alle veronesi di coach Valente, uscite sconfitte con un secco 3-0 alla Zoppas Arena.

La formazione rossonera non è mai riuscita a entrare veramente in partita, come testimoniato dal disastroso primo set, perso con un eloquente punteggio di 25-15. Poco meglio è andato il secondo parziale, in cui Cerea ha raggranellato un punticino in più. Pesante anche il ko nella terza frazione di gioco, quella che ha chiuso i giochi e che ha visto l’Isuzu fermarsi ad appena 13 punti. La classifica rimane sempre la stessa, con una retrocessione in B2 ormai matematica.

I 10 punti nel girone C (penultimo posto) rendono impossibile raggiungere l’ultima piazza utile per sperare almeno nei play-out, attualmente occupata dall’Aduna Padova. Non c’è tempo per rifiatare, tra due giorni si torna in campo con il match casalingo che vedrà le veronesi affrontare Udine Volley. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-ISUZU CEREA 3-0 (25-15, 25-16, 25-13)

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso, Tollini, Alberti, Furlani, Possenti, Gabrielli, Scaccia, Maccacaro, Bovolenta, Bersani. All. Valente