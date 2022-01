B1: l'Isuzu Cerea torna in campo, sabato un match complicato contro la capolista

Dopo un lungo periodo di sosta, il prossimo weekend riprenderà il campionato dicon la disputa della prima giornata di ritorno del girone C. Scenderà acontro l’Isuzu la formazione di, una delle candidate alla promozione, dunque un impegno complicato. Pochi i posti disponibili in palestra, con prenotazione, in alternativa c’è la diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Pallavolo Cerea dalle ore 20:55 circa di sabato

Il 2021 si è concluso nel migliore dei modi per la formazione veronese, capace di vincere in rimonta sul difficile campo dell’Aduna Padova, 2 punti che hanno dato tantissimo morale a queste ragazze. Il nuovo anno doveva partire con l’ultima gara del girone d’andata, per la precisione contro l’Imoco San Donà, ma poi c’è stato il rinvio causa covid. A seguito del protocollo legato al virus, la capienza della palestra di casa è stata ridotta al 35%, dunque sarà necessario prenotare un posto al numero 3477701401.

L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato, oltre alla mascherina FFP2 da indossare per tutta la durata della permanenza. L’avversario di sabato, Nardi Volta, è in cima alla classifica con 24 punti (in coabitazione con l’Arena Volley Team): Cerea, al contrario, ha 4 punti all’attivo e occupa il penultimo posto del girone C.