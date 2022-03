B1: Isuzu Cerea sconfitta a San Donà dall'Imoco, lo 0-3 è netto e pesante

Un dominio evidente fin dai primi scambi. L’Imoco San Donà ha fatto proprio l’ultimo turno del girone C della B1 femminile di volley, imponendosi in tre set contro l’Isuzu Cerea, forse troppo arrendevole. Le differenze in classifica facevano propendere per un risultato semplice da pronosticare ed in effetti è arrivata la vittoria piena per le panterine di coach Gregoris che non hanno avuto alcuna pietà delle avversarie, in particolare nell’ultimo set.

Eppure il primo parziale è stato tutto sommato equilibrato, visto che San Donà è riuscito a farlo proprio con un punteggio di 25-19, a testimonianza del fatto che l’approccio di Cerea non è stato affatto malvagio. Il divario è aumentato nella seconda frazione di gioco, terminata con 10 punti di distanza tra le due squadre. Il 2-0 ha di fatto galvanizzato la squadra di casa, al punto da rendere quasi una formalità l’ultimo set.

Il 25-9 di questo parziale conclusivo fa capire come l’Imoco fosse ormai pienamente sicura dei propri mezzi, mentre l’Isuzu ha mollato la presa con un morale sempre più basso. La classifica delle due formazioni è presto detta. San Donà ha 31 punti e può godersi il suo quinto posto, a distanza di sicurezza dalla zona più “calda” del girone, quella che sancisce la retrocessione. Proprio in quest’ultima zona è pienamente invischiata Cerea, ferma al penultimo posto con 8 punti all’attivo. Il tabellino del match:

Imoco San Donà-Isuzu Cerea 3-0 (25-19, 25-15, 25-9)

San Donà: Bagnoli, Pagliuca, Soffiato , Giacomello, Bardaro A. (L), Stellati, Alessi, Rizzi Guzin, Zorzetto, Adigwe, Munarini, Trampus, Bianco (L). All. Gregoris

Cerea: Coscia, Ferrarini, Boso 12, Tollini (K), Alberti ,Furlani, Possenti, Gabriella, Scaccia, Bovolenta (L), Bersani. All. Valente