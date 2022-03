B1: l'Isuzu Cerea può finalmente riabbracciare il pubblico del PalaSanvito

Dopo oltre 2 mesi, incrociando ovviamente le dita vista la situazione sanitaria sempre incerta, finalmente l’Isuzu Cerea potrà tornare a giocare al PalaSanvito nel campionato di Serie B1 di volley femminile (girone C). Ospite della gara di sabato 5 marzo alle 21:00 sarà il Duetti Giorgione di Castelfranco Veneto, una delle migliori squadre del girone. Non sarà un incontro semplice, dato che si sta parlando della terza forza del campionato.

Giorgione ha appena perso 3-0 contro la capolista Nardi Volta e avrà dunque voglia di riscatto, ma Cerea è ugualmente intenzionata a ben figurare tra le mura amiche. La compagine veronese è penultima in classifica con 4 punti all’attivo e non ha potuto disputare l’ultimo match contro il Team Conegliano Volley a causa delle positività da covid-19.

Vale la pena ricordare come funzionano le retrocessioni nella Serie B1 per questa stagione, riprendendo le parole della Federazione: “Come indicato nelle Norme Campionati della Guida Pratica 21-22 ed in considerazione del fatto che, con delibera del Consiglio Federale, nelle ultime due stagioni sportive, sono state bloccate le retrocessioni, per la stagione sportiva 2021-22, retrocederanno in Serie B2 Femminile 2022- 2023 la 12°, 11°, 10° e la 9° classificata di ciascun girone (Totale: 24 squadre). Play Out: se tra la 8° classificata e la 9° classificata vi sono 3 e più punti la 9° classificata retrocede direttamente in Serie B2 Femminile, se il distacco, invece non supera i 2 punti si disputeranno i Play Out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio”.