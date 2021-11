B1: la Isuzu Cerea si arrende anche alla capolista Noventa, quarta sconfitta in campionato

Tanta buona volontà e il sostegno del pubblico amico non sono bastati. Laha inanellato la quarta sconfitta in altrettante gare di campionato. Il compito di ieri era complesso, l’avversario di turno, l’, è a punteggio pieno e sta dimostrando meritare il. Dopo un iniziale equilibrio (4-7; 5-7; 8-8), Cerea, sfruttando le difficoltà in ricezione dell'Ipag, passa in vantaggio 11 a 8. Gomiero, in attacco, e Pastorello a muro, rincorrono le padrone di casa (), sino al muro che sancisce il 15 a 15.

L'equilibrio è interrotto sul 20 pari, quando due punti consecutivi dell’IPAG chiudono il parziale 25 a 22. Le noventane prendono il comando del gioco sin da subito nel secondo set, come dimostrano i parziali di 6 a 1 e 8 a 4. Il vantaggio si incrementa progressivamente e in modo eloquente sino al 23 a 10. Sul 24 a 12, poi, le ospiti non si fanno pregare e vanno sul 2-0.

L’inerzia del match non cambia nel terzo set, con le noventane brave a dettare il ritmo gara (4-1; 6-2). Piccola reazione di Cerea che arriva a - 1 (7-6), ma Bisoffi, dai nove metri, e Pastorello, a muro e al servizio, respingono i tentativi di conquistare il set delle padrone di casa (14-7). Noventa gioca compatta e senza sbavature (19-13; 23-14), fino al conclusivo 25 a 15 sancito da un errore in attacco dell’Isuzu. Il tabellino del match:

PALLAVOLO CEREA-IPAG NOVENTA 0-3 (22-25, 12-25, 15-25)