B1: impresa dello Spakka Volley che supera nettamente la più quotata Nardi Volta

Vittoria netta dello Spakka Volley ieri sera nella prima gara interna del girone di ritorno. Un successo meritato contro la quotata formazione mantovana del Volta, che riporta fiducia in casa veronese. Coach Pollini parte con la formazione tipo con Civetta in regia, Valente opposto, Pegoraro e Permunian al centro, Costamagna e Bartolomedi laterali con i liberi Strazzer e Adorni ad alternarsi in difesa e ricezione. L'inizio è favorevole alle ospiti che allungano subito 2-5, 5-10 con l'opposto Tellaroli in gran spolvero.

Lo Spakka però non si scompone e grazie agli attacchi di Costamagna e Bartolomedi recupera fino a impattare sul 15-15, con un paio di sviste arbitrali che finiscono per "gasare" le padrone di casa; Valente firma il punto del sorpasso sul 16-15 costringendo le ospiti al time-out. La partita è punto a punto fino al 19-19 quando, grazie a una difesa attenta e a una fase di attacco molto concreta, le veronesi allungano 23-19. Finisce 25-22 con un muro di Costamagna. Si cambia campo ma non cambiano i sestetti in campo. La partita è equilibrata ma lo Spakka riesce ad allungare 13-8.

Tre punti di Pegoraro danno il 17-12 per le locali, che dilagano 22-15 con un ace di Bortolamedi. Inutili i time out ospiti: il set è per la squadra di casa col punteggio di 25-19. Nel terzo set le mantovane provano a invertire l'andamento della gara stando sempre avanti di qualche lunghezza fino al 10-12. La solita Costamagna e un ottimo diagonale stretto di Valente portano la partita in parità sul 13-13 con l'equilibrio che persiste (17-17, 18-18) quando lo Spakka piazza l'allungo decisivo sul 22-18; Volta non riesce a ribattere e la partita finisce col muro di Civetta che chiude le ostilità e regala tre preziosissimi punti alle ragazze bianco rosse.

Ottima prova di squadra, con Costamagna miglior realizzatrice della partita con 21 punti. Ottima però anche la prova di Bortolamedi (14 punti col 46% in attacco), la regia di Civetta, le difese di Strazzer votata MVP della gara. Appuntamento ora in trasferta sabato prossimo per lo Spakka, atteso in quel di Porto Mantovano, formazione in lotta per i play-off. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-NARDI VOLTA 3-0 (25-22, 25-19, 25-22)

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Valente, Civetta, Strazzer, Adorni, Marconcini, Palomba, Dal Cero, Sandri, Merler. All. Pollini

VOLTA: Menecozzi, Spigarolo, Tellaroli, Mutti, Campana, Coveccia, Pandolfi, Gugolati, Biesso, Benetti, Bertasi , Di Nucci (L). All. Tisci