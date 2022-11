B1: finalmente Spakka Volley! Il primo successo arriva in trasferta e contro la capolista

Nel giorno più difficile, in casa della prima della classe ancora imbattuta e con un solo set perso all'attivo, con la squadra decimata vista la dipartenza di Zonta (non recuperabile per la stagione), l'indisposizione di Dal Cero e con un altro paio di ragazze non in piena forma, colpiti a inizio quarto set dall'infortunio accorso a Pegoraro, nonostante tutto questo lo Spakka Volley espugna Santa Giustina in Colle e ottiene i primi storici punti in B1, tre in un sol colpo. Pollini parte con Civetta al palleggio, Costamagna opposto, Bortolamedi e Marconcini laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Adorni e Strazzer ad alternarsi in ricezione e difesa. A disposizione in panchina solo Palomba altro palleggio e la centrale Sandri. L'inizio è a favore delle padroni di casa che allungano 9-4 grazie ai troppi errori al servizio delle veronesi (4 nei primi turni di battuta).

Dal 12-6 lo Spakka però arriva fino al 16-15 quando le locali allumgano 19-16, 23-18 per chiudere 25.21. Nel secondo set però sono le veronesi a partire forte 2-7, 5-11 con il Fratte che stenta a trovare il bandolo della matassa malgrado i cambi del mister locale. La svolta però la dà la regista di casa Bortolot che al servizio innesca un parziale di 11-0 che ribalta l'andamento del set. Per lo Spakka entra la regista Palomba e stavolta il break è per le veronesi che piazzano un 0-7 che le porta avanti 16-18, grazie soprattutto ai muri di Pegoraro . La partita è punto a punto fino al 21-22 quando un attacco di Costamagna e Palomba con un secondo tocco beffardo portano avanti lo Spakka 21-24. A Gasparini risponde Bortolamedi che chiude 22-25.

Si cambia campo e una serie di servizi di Palomba supportata dagli attacchi di Bortolamedi, Marconcini e Costamagna portano le ospiti avanti 0-7. Vantaggio che lo Spakka conserva fino al 13-19 quando il Fratte prova a tornare in partita impattando sul 19-19. Le spakkagirls però non perdono la pazienza e si prosegue in equilibrio 22-22, 23-23 quando ancora un muro di Pegoraro regala il set point allo Spakka che lo trasforma grazie ad un errore delle padovani. Si inizia il quarto set e subito sul 3-1 un'altra tegola si abbatte sulle veronesi costrette a privarsi di Pegoraro per un infortunio la cui gravità sarà valutata in settimana. Entra Sandri che non si fa pregare e in battuta da il là al sorpasso delle veronesi fino al 3-7.

Le veronesi dilagano allungando 7-16, 14-21 fino al 17-25 finale. Finisce con tutte abbracciate a Martina Pegoraro infortunata a bordo campo. Una vittoria impronosticabile che fa punti e morale per le veronesi. Scegliere la migliore di ieri sera è molto difficile ma vanno menzionate la prova di una solida Bortolamedi, la freddezza di Palomba subentrata in regia in corso d'opera, i "soliti" 20 punti di Costamagna e l'insormontabile diga a muro costruita da Pegoraro. Però brave tutte le spakkagirls. Il tabellino del match:

EUROGROUP ALTA FRATTE-SPAKKA VOLLEY 1-3 (25-21, 22-25, 23-25, 17-25)

ALTA FRATTE: Volpin, Giason, Cicolini, Pavei, Pasa, Nordio, Gasparini, Marinello, Fanelli, Wabersich, Bortolot, Masiero, Rizzo, Canella. All. Rondinelli

SPAKKA : Costamagna, Civetta, Bortolamedi, Permunian, Marconcini, Pegoraro, Sandri, Palomba, Strazzer, Adorni. All. Pollini