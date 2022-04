B1: due punti preziosi per Cerea che conquista il tie-break a Porto Mantovano

Lo hanno ribattezzato “derby della malinconia”, ma qualcuno doveva pur vincerlo e ci è riuscita l’Isuzu Cerea, capace di trionfare al tie-break in trasferta contro l’Euromontaggi Porto Mantovano e di portarsi a 10 punti in classifica. La formazione padrona di casa si presenta con un ace per un primo set che comincia bene e prosegue meglio per il Porto, con un violento break iniziale che grazie ad un muro porta il punteggio sul 9-2, tanto da costringere mister Valente a chiamare il secondo time-out per Cerea.

Abbozzo di rientro con un 14-10 che però è soltanto illusorio. I servizi vincenti dell’Euromontaggi sono una garanzia e consentono alle lombarde di conquistare il set con un eloquente 25-13. La musica cambia nel secondo parziale, con Cerea che aggiusta la ricezione e soprattutto la fase difensiva. Le veronesi partono con un buon vantaggio (5-2 e 8-5), anche se il pareggio è dietro l’angolo. Porto Mantovano sembra averne di più, tanto da superare e allungare, ma stavolta è l’Isuzu a reagire per il 20-20 e il controsorpasso.

I vantaggi sono la conseguenza inevitabile di questo botta e risposta e, dopo una infinita serie di scambi, le ragazze di coach Valente la spuntano con un incredibile 32-30 e l’1-1 provvisorio. Nel terzo set riparte meglio l’Euromontaggi, ma l’Isuzu si galvanizza e crea un gap importante. Nonostante i cambi delle padrone di casa, la difesa veronese fa la differenza e il 25-18 matura ben presto per il vantaggio nel conto set. Le ospiti provano quindi a cavalcare l’onda e portare a casa la posta piena.

L’inizio della quarta frazione di gioco è ancora una volta appannaggio di Cerea, ma Porto Mantovano recupera e dilaga per un 25-14 che significa tie-break. Nel set breve è stata proprio Cerea ad approfittare del morale sempre più basso delle padrone di casa, un 15-7 che regala due punti importanti e che premiano l’impegno costante di queste ragazze. Sugli scudi una splendida Gabrielli (22 punti), seguita a ruota da Tollini (18) e Boso (15). Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-ISUZU CEREA 2-3 (25-13, 30-32, 18-25, 25-14, 7-15)

PORTO MANTOVANO: Mazzarini, Poggi 12, Miserendino 9, Bellardi, Riccato 22, Dalla Pellegrina 1, Giardini 2, Bendoni, Ghirardelli 13, Collet 5, Garau 2, Fiorellini 16, Gualtieri. All. Marone

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso 15, Tollini 18, Alberti, Furlani 9, Possenti, Gabrielli 22, Scaccia 3, Maccacaro, Bovolenta, Bersani 2. All. Valente