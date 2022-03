B1: anche il derby di ritorno se lo aggiudica l'Arena Volley Team, Cerea battuta 3-0

Il derby di ritorno tra Arena Volley Team e Isuzu Cerea si conclude con lo stesso risultato dell’andata, un 3-0 a favore della formazione guidata da Marcello Bertolini, vicecapolista del girone C della B1 femminile di volley. Nel primo e nel terzo set, Cerea ha provato a rendere difficile la vita alle padrone di casa, ma il risultato non è mai stato davvero in discussione.

Il commento è affidato al capitano di Arena Volley, Marta Bissoli, migliore giocatrice della gara, con una ottima conduzione della “regia” e ben 7 punti personali realizzati, con 6 ace in battuta: “Era una partita difficile per noi, come lo sono i derby ed anche perché noi, quando incontriamo squadre che hanno un ritmo di gioco lento, tendiamo a rallentare anche noi. Abbiamo commesso qualche errore di troppo anche stasera, un pochino abbiamo sofferto in ricezione come ci era capitato contro Noventa, ed è una cosa strana perché fino a due partite fa, Arena era una squadra che commetteva pochi errori. Forse la scorsa partita ha lasciato qualche scoria. Questa sera era importante vincere senza fare passi falsi, le vittorie aiutano a superare le difficoltà, per il resto l’unica cosa che possiamo fare è lavorare duro in palestra”. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-ISUZU CEREA 3-0 (25-21, 25-17, 25-20)

ARENA: Bissoli, Brutti, Cappelli, Ferrari, Guiotto, Hrabar, Lonardi (), Montin, Muzzolon, Sgarbossa, Tamassia. Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso, Bovolenta, Tollini, Alberti, Furlani, Gabrielli, Scaccia, Bersani. Liberi: Possenti, Macaccaro. All. Valente.