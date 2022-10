B1: il derby non tradisce le attese, l’Arena Volley Team batte Spakka Volley in rimonta

Un derby veronese che non delude affatto, anzi le favorite della vigilia si sono imposte ma non senza qualche difficoltà. L’Arena Volley Team ha battuto lo Spakka Volley alla prima del campionato di B1 (girone C), dopo aver perso il primo set e dominato i successivi. Pubblico delle grandi occasioni nella palestra di Villa Bartolomea; già questo è un risultato non da poco, supportato poi da un ottimo primo set delle locali che infuocano i tifosi ospiti. Alla lunga però esce la maggior esperienza e caratura delle ragazze di coach Bertolini, che nelle ultime due stagioni si sono sempre giocate la promozione in A2.

Se a questo si aggiunge anche un pò di sfortuna da parte delle ragazze della Bassa, coinvolte negli ultimi giorni in vari malesseri che hanno fatto saltare allenamenti ed amichevoli e ancora "orfane" dell'opposto Zonta, allora forse di più non si poteva chiedere. Coach Pollini parte con Civetta al palleggio, Costamagna opposto, Bortolamedi e Marconcini laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Adorni e Strazzer ad alternarsi in ricezione e difesa. Il primo set è un emozionante punto a punto, con le squadre sempre a suonarsele: 8-6,16-16, 21-20 la progressione del set con il finale risolto da due attacchi di Costamagna e un errore delle ospiti.

Al cambio campo però lo Spakka tiene fino al 6-6; poi Arena allunga 6-11, 7-16, per chiudere facilmente 17-25 malgrado il doppio cambio provato da Pollini che inserisce Palomba e Dal Cero. Nel terzo set non cambia molto con Arena che cresce in attacco mentre lo spakka deve fare i conti anche con la resa di Bortolamedi che esce a causa di non perfette condizioni fisiche. Finisce anche questo 17-25 per le ospiti. Nel quarto Pollini mischia un pò le poche carte a disposizione portando Costamagna in posto 4.

Lo Spakka resta in partita andando anche avanti 15-11, quando un felice turno al servizio di Sgarbossa riporta Arena avanti 16-19. La "benzina" per lo Spakka sembra proprio essere finita e il set finisce 19-25 per le ospiti che portano a casa i tre punti. Buona la prova in ricezione per lo Spakka e con una Costamagna miglior realizzatrice della partita. Sotto rete invece ottima partita della sempreverde Brutti autrice di 20 punti di cui 9 muri. Il tabellino del match:

SPAKKA VOLLEY-ARENA VOLLEY TEAM 1-3 (25-22,17-25,17-25,19-25)

SPAKKA: Costamagna, Civetta, Bortolamedi, Permunian, Marconcini, Dal Cero, Pegoraro, Strazzer, Adorni, Palomba, Sandri. All. Pollini

ARENA: Gainelli, Bissoli, Muzzolon, Riccato, Hrabar, Cappelli, Sgarbossa, Brutti, Ferrari, Montin, Erigozzi, Moschini. All. Bertolini