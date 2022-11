B1: coach Bertolini analizza il primato dell'Arena Volley Team: "Soddisfatti, ma possiamo migliorare ancora"

Marcello Bertolini, coach dell’Arena Volley Team, ha commentato l’avvio fulminante di campionato delle veronesi, prime in classifica nel girone C della B1 di volley femminile. La prudenza non è mai troppa, ma ovviamente non può mancare un pizzico d’orgoglio per i 17 punti che, in attesa del match da recuperare dell’Alta Fratte, permette a questa squadra di guardare tutti dall’alto.

Ecco cosa ha detto in merito Bertolini: “È ancora presto per dare un giudizio approfondito sul campionato di B1 della stagione 2022-23, bisogna arrivare almeno alla pausa natalizia per avere chiara la situazione dei rapporti di forza. Per ora si sta verificando ciò che pensavamo ad inizio stagione, ovvero per le prime posizioni c'è un equilibrio tra varie squadre che possono ambire a rimanere tra le posizioni di vertice, bisognerà aspettare qualche altro scontro diretto per capire come potrà definirsi la classifica”.

Inevitabile soffermarsi sulle immediate inseguitrici: "La squadra forse più in forma è l’Alta Fratte, che nonostante la sconfitta subita per opera dei cugini di Spakka Volley, rimangono tra i favoriti. Oltre a loro ci siamo anche noi, c'è Porto Mantovano, Noventa e Giorgione che potrebbe rientrare se riuscisse a recuperare da alcuni infortuni. Per quanto riguarda il nostro campionato, credo ci sia di che essere soddisfatti per quanto fatto fino ad adesso: una sola sconfitta, anche se netta, fuori casa con Fratte compensata però da tutte le altre vittorie, insomma un buon bottino, anche se, onestamente, dobbiamo riconoscere che la squadra non ha ancora raggiunto quel livello di gioco che potrebbe essere nelle corde di questa squadra”.

Infine, non è mancato un accenno a quelle che sono le cose da migliorare: “Dobbiamo sistemare alcune cose nel cambio palla e poi dobbiamo allineare il livello delle prestazioni in trasferta a quelle in casa. Se riusciamo a migliorare sotto queste due aspetti potremo compiere un ulteriore salto di qualità che ci potrà permettere di fare bene quest'anno. Possiamo essere moderatamente soddisfatti. Adesso abbiamo davanti una pausa che dobbiamo sfruttare per prepararci al meglio per gli scontri diretti che ci attendono da qui alla fine del girone di andata”.